LJUDI NE RAZLIKUJU ISTINU OD LAŽI: Vještačka inteligencija će zamijeniti novinare?

Profesor beogradskog Fakulteta za bezbjednost i diplomatiju Dragan Kolev smatra da je oblast vještačke inteligencije potrebno zakonski urediti na globalnom nivou.

Izvor: Tesla

Naglasio se da se ona sve češće zloupotrebljava, te upozorio da će njena sve veća primjena dovesti do toga da se izgube mnoge profesije, kao što je novinarstvo.

On je ukazao na to da vještačka inteligencija ima izuzetno visok nivo manipulacije u oblasti informacija, navodeći da su medijske manipulacije i do sada znatno uticale na formiranje mišljenja, ali da je sada počela jedna nova i opasna faza.

"Ljudi više nisu u stanju da razlikuju istinu od laži. To će biti jako zloupotrebljeno u priči koja se zove indoktrinacija, manipulacija, psihološka dejstva. Biće puno zloupotreba. Neće moći da razlikuju šta je dezinfomacija, a šta informacija, šta je istina, a šta laž", rekao je Kolev.

Prema njegovim riječima, kada te dezinformacije budu jednom plasirane - ispravke neće biti.

"Kada baciš perje iz jastuka teško ga je pokupiti. Efekat je teško umanjiti", rekao je profesor doktor Kolev.

On je naveo da vještačka inteligencija ima moć, a da je svaka moć predmet upotrebe, ali i zloupotrebe.

"Postaje sve opasnija. Maksimalno se koristi prostor koji nije pravno regulisan. Upravo stoga ona ima veliku moć zloupotrebe, a da ljudi toga nisu svjesni", rekao je Kolev.

Kolev je naglasio da je vještačka inteligencija ozbiljna priča koju mnogi još uzimaju sa rezervom i nisu svjesni gdje može odvesti, dodajući da ima primjenu u hibridnom i psihološkom ratu, kao i u marketingu.

"Ozbiljna je priča jer se vidi gde to može ići, posebno ako se ide na pravljenje humanoidnih ljudi - kombinacije mozga i čipa i pravljenje onih koji bi, kad se otrgnu, mogli postati gospodari cijele priče", rekao je Kolev.

On je naglasio da provijava priča da se ne treba plašiti i da je potrebno "samo isključiti struju".

"Ali, ako oni pređu na autonomnu energiju, ta priča postaje komplikovanija. Jednog momenta će biti u mogućnosti da program pravi novi program, da se sam reprodukuje. To sada malo izgleda žilvernovski i futuristički, ali opasnost za civilizaciju postaje sve veća", rekao je Kolev.

On je naglasio da se povećava broj izvora prijetnji po čovjeka koji se antropološki nije promijenio milionima godina, dok se civilizacija razvijala i donosila dobrobit, ali i ono što ugrožava opstanak.

(Srna)