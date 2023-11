MediaTek Dimensity 9300: Sve što treba da znate o novom čipsetu

Snapdragon 8 Gen 3 je upravo dobio najozbiljniju konkurenciju u vidu moćnog Dimensity 9300 čipseta, koji uskoro debituje u flagship telefonima predstojeće vivo X100 serije

Izvor: MediaTek

Nepune dve nedelje od kako je američki Qualcomm predstavio svoj najnoviji čipset – Snapdragon 8 Gen 3, stigao je odgovor konkurencije. Tajvanski MediaTek upravo je zvanično predstavio svoj novi flagship procesor – Dimensity 9300.

Novi procesor odlikuje nova konstrukcija nazvana "All Big Core" (sve-veliko jezgro), prvi pametni telefoni koje će taj čip pokretati su predstojeći flagship uređaji vivo X100 serije, čije predstavljanje je zakazano za 13. novembar.

Dimensity 9300 je najmoćniji procesor komanije MediaTek do sada. On donosi ogromno povećanje sirove kompjuterske snage flagship uređajima zahvaljujući "All Big Core" konstrukciji, istakao je predsjednik tajvanske kompanije Džo Čen.

Izvor: MediaTek

Glavne karakteristike MediaTek Dimensity 9300 čipa izgledaju ovako:

SNAGA VELIKOG JEZGRA : Dimensity 9300 je zasnovan na trećoj generaciji 4nm-skog proizvodnog procesa kompanije TSMC i ima četiri Arm Cortex-X4 jezgra koja rade na brzinama do 3,25GHz i četiri Cortex-A720 jezgra sa taktom do 2.0GHz koja maksimalizuju performanse procesora.

: Dimensity 9300 je zasnovan na trećoj generaciji 4nm-skog proizvodnog procesa kompanije TSMC i ima četiri Arm Cortex-X4 jezgra koja rade na brzinama do 3,25GHz i četiri Cortex-A720 jezgra sa taktom do 2.0GHz koja maksimalizuju performanse procesora. VEĆE BRZINE PRIKAZA : Čipset podržava WQHD rezoluciju (1440p) na 180Hz i 4K video na 120Hz što obećava zapanjujući vizuelni prikaz, a tu je i podrška za dvostruki aktivni prikaz namenjen telefonima sa ekranom na preklop.

: Čipset podržava WQHD rezoluciju (1440p) na 180Hz i 4K video na 120Hz što obećava zapanjujući vizuelni prikaz, a tu je i podrška za dvostruki aktivni prikaz namenjen telefonima sa ekranom na preklop. 5G KONEKTIVNOST : R16 5G modem podržava 4CC-CA Sub-6GHz i 8CC-CA milimetarske talase, a MediaTek UltraSave 3.0+ uređajima omogućava unapređenu energetsku efikasnost.

: R16 5G modem podržava 4CC-CA Sub-6GHz i 8CC-CA milimetarske talase, a MediaTek UltraSave 3.0+ uređajima omogućava unapređenu energetsku efikasnost. BRZA MEMORIJA: Dimensity 9300 podržava LPDDR5T 9600Mbps memoriju, najbržu koja je trenutno dostupna.

Dimensity 9300 kombinuje AI-ISP tehnologiju obrade slike (niske potrošnje energije) sa HDR slikom rezolucije do 4K pri 60fps. Čipset podržava 4K video od 30fps sa primjenom bohek efekta u realnom vremenu, 4K AI redukciju šuma, kao i AI obradu foto i video zapisa u RAW formatu.

MediaTek Dimensity 9300 | All Big Core Performance Izvor: YouTube / MediaTek

Iz MediaTek-a potvrđuju i da njihov flagship čipset podržava novi Ultra HDR format u Android 14 operativnom sistemu. Dimensity 9300 takođe podržava Wi-Fi 7 standard brzine do 6,5Gbps i integrisanu MediaTek Xtra Range tehnologiju koja donosi bolju povezivost na velikim razdaljinama.

A kada je o grafici riječ, novi procesor donosi i najnoviji grafički čip (GPU) Arm Immortalis-G720, koji Dimensity-ju 9300 obezbjeđuje 46 odsto bolje grafičke preformanse, iz istu potrošnju energije, kao kod prethodnog Dimensity 9200 procesora.

Iz MediaTek-a potvrđuju da će prvi pametni telefon sa novim Dimensity 9300 čipsetom biti dostpan prije kraja 2023. godina. A, kao što smo već naveli, već je poznato da će to biti vivo X100 i vivo X100 Pro, čije lansiranje je zakazano za 13. novembar.