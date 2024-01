Samsung Galaxy S24 i Galaxy S24+: Exynos se vratio jači nego ikad

Exynos 2400, novi-stari dizajn, LTPO ekrani i osjetno niža cijena.

Samsung je na Galaxy Unpacked 2024 događaju predstavio Galaxy S24 seriju flagship pametnih telefona. Kupcima su na raspolaganju tri nova modela, a u nastavku možete pročitati više o Galaxy S24 i Galaxy S24+ uređajima, dok je za više informacija o Galaxy S24 Ultra telefonu potrebno da posjetite OVAJ LINK.

Najpovoljniji uređaj u seriji i njegov veći blizanac donose sličan dizajn, Exynos 2400 čipset, unapređene ekrane i softversku podršku od čak 7 godina, a sve to po nižoj cijeni nego prošle godine.

Zato, hajde da krenemo redom.

Dizajn

Posmatrajući samo poleđinu, nije lako prepoznati da li se radi o Galaxy S24 telefonima ili o uređajima prethodne generacije. Samo najvještije oči će primetiti da je blic sada pozicioniran nešto niže. Ipak, neophodno je koristiti kljunasto mjerilo da bi se uočilo da su novi telefoni viši i uži, jer je razlika manja od milimetra.

Ono što se zaista razlikuje jeste ram, koji je sada ravan, a ne zakrivljen.

Moralo se i to jednom desiti - jeste malo zakasnio, ali kad već mogu ostali, zašto i južnokorejski gigant ne bi "ajfonizovao" svoje uređaje - u pitanju je savršeno adekvatan dizajn.

Samsung nije uspio da nadmaši svoju inspiraciju, pa je ram Galaxy S24 i Galaxy S24+ telefona izrađen od druge generacije Armor aluminijuma, a ne od titanijuma koji je rezervisan samo za iPhone 15 Pro seriju i novi Galaxy S24 Ultra model. Ipak, proizvođač tvrdi da je upotrebljeni materijal još izdržljiviji prilikom padova i još otporniji na ogrebotine.

Kada već govorimo o otpornosti, kućišta ova dva uređaja dolaze sa IP68 oznakom koja garantuje zaštitu od prodora vode i prašine, a ekran i poleđinu štiti Gorilla Glass Victus 2 staklo može da preživi direktan pad na beton sa visine od jednog metra.

Oba modela je moguće pronaći u četiri različite boje: oniks crnoj, mermerno sivoj, kobalt ljubičastoj i ćilibardno žutoj.

Ekran

Galaxy S24 i Galaxy S24+ donose par ključnih unapređenja displeja. Prije svega, dijagonale displeja su veće za 0,1 inč, pa njihova dužina sada iznosi 6,2, odnosno 6,7 inča.

Međutim, daleko je važnija implementacija LTPO tehnologije, koja nije bila prisutna na regularnom i Plus modelu prošle godine, pa minimalna brzina osvježavanja ekrana sada iznosi 1, a ne 10 Hz, dok maksimalna dostiže istih 120 Hz. Takođe, Samsung je na oba modela unaprijedio osvjetljenje, koje ovaj put može da dosegne sjajnih 2.600 nita.

Dodatno, rezolucija manjeg uređaja je ostala na istih 1.080 x 2.340 piksela, dok kupci većeg modela na raspolaganju imaju 1.440 x 3.088 piksela - poboljšanje u odnosu na prošlu godinu koje garantuje oštriji i detaljniji prikaz sadržaja na ekranu.

Performanse

Exynos se vratio u Evropi, i to jači nego ikad. Nakon problema u razvoju, Samsung je prošle godine bio prinuđen da implementira čipset kompanije Qualcomm, ali ovaj put je na raspolaganju Exynos 2400.

U pitanju je 10-jezgarno rješenje, izrađeno na 4-nanometarskom LPP+ proizvodnom procesu, čija Xclipse 940 grafika se zasniva na RDNA 3 arhitekturi.

Konfiguracija jezgara i njihova brzina takta se razlikuju u odnosu na najbolji čipset kompanije Qualcomm, sa kojim bi, idealno, Samsung-ovo rješenje trebalo da ravnopravno razmjenjuje udarce, što je i donekle tačno na osnovu nekih ranijih curenja. Međutim, sumnju u takav ishod ubacuje odluka da se Exynos 2400 nađe ispod "haube" Galaxy S24 i Galaxy S24+ modela, a da Galaxy S24 Ultra pokreće Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Bilo kako bilo, u pitanju je flagship čipset koji će korisnicima pružiti vrhunske performanse u svakodnevnom radu i intenzivnim zadacima, a gejmeri neće morati da brinu da li će na maksimalnim detaljima moći da pokrenu najzahtjevnije igre.

U eri vještačke inteligencije, Samsung je predstavio Galaxy AI, skup korisnih alata koji će korisnicima olakšati rad, ali i pružiti mogućnosti kakve do sada nisu imali na raspolaganju. Samo neke od tih mogućnosti su prevođenje telefonskih razgovora uživo, pretraživanje predmeta zaokruživanjem na slici i organizacija bilješki.

Galaxy S24 i Galaxy S24+ dolaze sa One UI 6.1 korisničkim interfejsom, koji se zasniva na Android 14 operativnom sistemu. Ono što je nevjerovatno jeste da će kupci bilo kog telefona nove serije, ukoliko ne promijene svoj uređaj, dobiti Android 21 ažuriranje. Da, dobro ste pročitali - Samsung je obećao 7 novih verzija Android-a i čak 7 godina sigurnosnih zakrpa.

Kamere

Samsung nije mijenjao postavku sistemu trostrukih kamera na poleđini. Korisnici i dalje na raspolaganju imaju glavni senzor od 50 MP, ultraširokougaonu kameru od 12 MP, kao i telefoto modul od 10 MP, sa 3x optičkim zumom.

Ipak, zahvaljujući široj implementaciji vještačke inteligencije i novom procesoru signala slike, apsolutno treba očekivati bolje rezultate, pogotovo u noćnim uslovima.

Baterija i punjenje

Galaxy S24 i Galaxy S24+ dolaze sa unaprijeđenim kapacitetom baterija od 100, odnosno 200 mAh. To znači da regularni model posjeduje bateriju od 4.000 mAh, dok je unutar Plus modela baterija od 4.900 mAh.

Samsung ostaje konzervativan na ovom polju, a to se najbolje vidi u snazi punjenja. Galaxy S24 se puni maksimalnom snagom od 25 W, odnosno do 50% za pola sata, dok Plus to može da čini snagom od 45 W, što je dovoljno da se telefon napuni do 65% za 30 minuta.

Srećom, podrška za bežično punjenje nije izostala, a tu je i mogućnost obrnutog bežičnog punjenja drugih uređaja.

Nove Samsung telefone je moguće pronaći u tri, odnosno dve konfiguracije. Regularni model stiže sa 8 GB RAM, a kupci mogu da biraju između 128, 256 ili 512 GB interne memorije. S druge strane, 12 GB RAM je rezervisano za Galaxy S24+, a na raspolaganju je 256 ili 512 GB interne memorije.

