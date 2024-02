Microsoft počinje prisilno ažuriranje Windowsa: Nema odbrane od najnovije "jedanaestice"

Microsoft tvrdi da proces ažuriranja, koji je među nekim korisnicima ocijenjen kao "prisilan", zasnovan na treningu mašinskog učenja njihovog sistema koje će pomoći u "bezbjednom" faznom uvođenju Windows verzije 23H2

Izvor: SmartLife / Microsoft

Microsoft počinje sa "prisilnim" uvođenjem 23H2 verzije operativnog sistema Windows 11 na računare koji koriste verzije 21H2 i 22H2. To je potvrdila poruka objavljena na sajtu Windows Health Dashboard.

Takvi računari su došli od kraja perioda korisničke podrške, zbog čega Microsoft navodi da će ih postepeno automatski ažurirati.

Windows 11 21H2 uskoro dostiže kraj podrške, pa će se on prvi naći na "meti". Druga verzija, Windows 11 22H2, ima vremena do oktobra ove godine kada i za njega podrška prestaje, prenosi Neowin.

Microsoft tvrdi da ovaj proces ažuriranja, koji je među nekim korisnicima ocijenjen kao "prisilan", zasnovan na treningu mašinskog učenja (engl. machine learning - ML) koje će pomoći u "bezbjednom" faznom uvođenju verzije 23H2 (odnosno zaljučne nadogradnja za 2023).

Microsoft u objavljenoj poruci navodi:

"Windows 11, verzija 23H2, poznata još kao nadogradnja 2023 za Windows 11, ulazi u novu fazu distribucije. Počinjemo automatski da ažuriramo odgovarajuće Windows 11 uređaje na verziju 23H2.

Automatsko ažuriranje uređaja koji su dostigli ili se približavaju kraju podrške, takođe prati obuka našeg modela mašinskog učenja. Nastavićemo da obučavamo naš inteligentni ML model kako bismo mogli bezbjedno da uvodimo novu verziju Windows-a po fazama i tako obezbijedili glatko iskustvo ažuriranja.

Ako imate odgovarajući uređaj sa Home ili Pro verzijom operativnog sistema, možete da ga ažurirate na verziju 23H2 na sljedeći način: otvorite Settings > Windows Update, aktivirajte opciju "Get the latest updates as soon as they’re available", pa odaberite Check for updates. Kada ažuriranje za vaš uređaj postane dostupno, prikazaće vam se opcija Download and install."

Microsoft je prethodno korisnike, prošle nedjelje, podsjetio da se bliži kraj opcionalnih ažuriranja na Windows 11 22H2.

A svi oni koji se pitaju da li se ovo odnosi i na njih, odnosno da li njihov računar podržava Windows 11 23H2, ne treba da brinu. Microsoft nije ažurirao sistemske zahtjeve prethodnih verzija Windows 11.

