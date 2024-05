Apple priprema najmanji i najtanji iPhone ikada?

Sadašnji iPhone 15 Plus ima ekran dijagonale 6,7 inča, što je dimenzija koju bi njegov nasljednik trebalo da zadrži, dok bi iPhone 17 Slim, osim promjene imena, trebalo da dobije i manji ekran

Apple planira, kako nagovještavaju glasine koje ovih dana kruže internetom, da nasljedniku svog predstojećeg telefona iPhone 16 Plus, umesto Plus, u imenu doda – Slim. A s obzirom na ime, pretpostavlja se da će to biti najtanji telefon u iPhone 17 familiji.

Njegov ekran, takođe, trebalo da bude manji i od aktuelnog iPhone-a 15 Plus i do predstojećeg iPhone-a 16 Plus.

iPhone 17 Slim bi, prema tvrdnjama Rosa Janga iz Display Supply Chain Consultants, za koga GSM Arena navodi da je pouzdan izvor, trebalo da ima ekran dijagonale 6,55 inča. A to je u skladu sa ranije iznijetom procjenom da bi taj telefon mogao da ima ekran od 6,6 inča.

Sadašnji iPhone 15 Plus ima ekran dijagonale 6,7 inča, što je dimenzija koju bi njegov nasljednik trebalo da zadrži.

Sa druge strane, iPhone Pro Max će porasti na 6,9 inča, pa se pretpostavlja da bi Apple htio da oni koji žele iPhone sa najvećim ekranom moraju da "odriješe kesu" za Pro Max, umjesto da pazare značajno jeftiniji Plus model.

Međutim, bez obzira na to koliko izvor iz kojih dolaze ove informacije bio pouzdan, činjenica je da nas od lansiranja iPhone 17 serije telefona dijeli bar još nekoliko mjeseci, što znači da gotovo sve ovo može da se promijeni, čak i da je sve tačno.

