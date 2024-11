Instagram dobio nova poboljšanja: Ove 3 stvari ćete sada moći da radite u porukama

Dijeljenje lokacije se prikazuje samo onim kontaktima koje korisnik ima u svojim privatnim direktnim porukama, i moguće ga je uključiti u trajanju do jednog sata

Izvor: Shutterstock / PixieMe

Instagram je unaprijedio nekoliko funkcija za slanje direktnih poruka, pa je tako korisnicima omogućio da lokacije na kojima se nalaze mogu uživo da dijele sa prijateljima.

Tako sada, i u porukama poslatim sa ove aplikacije, prijateljima sa kojima se negdje nalazite možete da pošaljete tačno mjesto na kome ste kako bi vas u gužvi lakše pronašli.

Dijeljenje lokacije se prikazuje samo onim kontaktima koje korisnik ima u svojim privatnim direktnim porukama, i moguće ga je uključiti u trajanju do jednog sata.

Označena lokacija ne može da se prosljeđuju van prepiski u kojima je poslata. Funkcija je podrazumijevano isključena, a korisnik u svakom trenutku može da vidi "You are sharing your location" indikator na vrhu svake teme u kojoj se njegovo prikazivanje odobri.



Izvor: Instagram

Osim dodavanja lokacije, korisnici svojim konaktima, u okviru "jedan-na jedan" konverzacija ili grupnih razgovora, sada mogu da dodaju i nadimke.

Nadimke sebi i prijatelju/-ima je, takođe, je moguće dodavati i u okviru direktnih poruka. Korisnik ovdje može da omogući, odnosno da dozvolu, da može da promijeni njegov nadimak.

Pored ove dvije novine, korisnici su takođe dobili više od 300 novih stikera koje mogu da dijele u okviru poruka.

(MONDO)