TikTok prestao da radi u Americi: Korisnici zatečeni porukom koja ih je dočekala, Tramp kao jedini spas

Korisnici na tlu Sjedinjenih Američkih Država više ne mogu da pristupe TikTok aplikaciji. ByteDance sve svoje nade polaže u Donalda Trampa.

Izvor: Shutterstock / Salarko

Nakon odbijanja da pronađe kupca i neuspješnog izlaganja pred Vrhovnim sudom, TikTok je od 19. januara postao nedostupan za američke korisnike. Popularna aplikacija nestala je sa Google Play i App Store prodavnica, a one koji su je prethodno instalirali sada dočekuje poruka o novonastalim okolnostima.

Poruka koja se prikaže kada se otvori aplikacija obavještava korisnike da je novi zakon stupio na snagu, ali i jasno stavlja do znanja da kompanija sve svoje nade polaže u predsjednika Donalda Trampa.

"Zakon kojim se zabranjuje TikTok stupio je na snagu u Sjedinjenim Američkim Državama. Nažalost, to znači da trenutno ne možete koristiti TikTok", piše u poruci. "Srećna okolnost je da je predsjednik Tramp nagovestio da će raditi s nama na rješenju za vraćanje TikTok-a nakon što preuzme funkciju. Ostanite uz nas!"

Izvor: TechCrunch

Da li će Donald Tramp spasiti TikTok?

Zakon koji su izglasali i republikanci i demokrate nosi ime "Zakon o zaštiti Amerikanaca od aplikacija pod kontrolom stranih neprijatelja". Nakon što ga je potpisao odlazeći predsednik Džo Bajden u aprilu 2024. godine, TikTok je dobio rok od 9 meseci da pronađe američkog kupca.

Matična kompanija ByteDance nije bila sklona ideji o prodaji svoje platforme, a navode o potencijalnim kupcima je nedavno nazvala "čistom fikcijom". Umjesto toga, pred američkim Vrhovnim sudom je pokušala da obori zakon, tvrdeći da krši Prvi amandman, sa čim se ovo telo nije složilo.

Izvor: Shutterstock

Finalno rješenje za TikTok Bajdenova administracija prebacila je na Donalda Trampa, koji je u ovom momentu jedina nada za kompaniju i 170 miliona amerikanaca koji redovno koriste TikTok platformu.

U intervjuu koji je 18. januara dao za NBC News, Tramp je najavio da bi zabrana TikTok-a mogla da bude odložena na 90 dana.

"Mislim da bi to svakako bila opcija koju ćemo razmotriti. Produženje od 90 dana najvjerovatnije će biti odobreno, jer je to prikladno. Moramo pažljivo da analiziramo situaciju. Ovo je veoma ozbiljna stvar", rekao je Tramp u intervjuu. "Ako odlučim da to uradim, verovatno ću to objaviti u ponedjeljak."

Ukoliko to zaista učini, TikTok bi ponovo mogao da proradi u SAD već u ponedjeljak. Međutim, ostaje da se vidi šta će se desiti nakon isteka tih 90 dana.