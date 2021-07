Srpski klubovi jure prolaz u Evropi: Partizan i Voša brane 1:0, Čukaričkom teže sa "nulom" - moraju zbog bodova!

Srpski klubovi će pokušati da dođu do naredne runde takmičenja, ali i bodova za UEFA rang-listu na kojoj jure 15. mjesto koje donosi mnogo.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila u prvom evropskom dvomeču ove sezone pošto je ukupnim rezultatom 6:2 izbacila kazahstanski Kairat, a večeras još tri srpska predstavnika jure vizu za narednu rundu takmičenja!

Partizan, Čukarički i Vojvodina pokušaće danas da dođu do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a sva tri kluba imaju velike šanse da dođu do iduće faze. Vrlo je bitno zbog finansijske dobiti, ali i nacionalnog koeficijenta koji je počeo da "skače" dok pokušavaju da dođu do 15. mjesta na UEFA rang-listi.

Prvi će na teren Čukarički koji nije uspio prije sedam dana da slavi na Banovom brdu. Bili su bolji "brđani", međutim nisu uspjeli da slave protiv Sumgaite (0:0), pa će imati komplikovan, ne i nemoguć, zadatak u Azerbejdžanu.

Bez obzira na sve, Čukarički je favorit u meču koji počinje u 16 časova, a podsjetimo da je ukinuto pravilo gola u gostima tako da će u slučaju bilo kog neriješenog ishoda - biti produžeci. Ako Čukarički uspije da se plasira u narednu rundu, čekaju ih teški rivali - Hamarbi ili Maribor.

Poslije toga će na teren fudbaleri Vojvodine koji na "Karađorđu" od 20 časova dočekuju litvanski Panevežis, a poslije velike pobjede u gostima (1:0) ne bi trebalo da bude previše problema za "lale".

Vrlo dobro ih za sada vodi trener Slavoljub Đorđević, djeluju veoma čvrsto i kompaktno, a uz podršku navijača to bi trebalo da izgleda još bolje. Ipak, treba biti oprezan jer je mjesto u trećoj rundi u pitanju, a tamo Vojvodinu, ako prođe, čeka još komplikovaniji zadatak.

Vojvodina bi mogla da igra protiv austrijskog Laska, koji je jedan od najtežih rivala kog su mogli da dobiju u ovoj rundi takmičenja, ali su bar čuli dobre vijesti da će moći da nastupe u Novom Sadu.

Što se tiče Partizana, oni su ostavili odličan utisak u prvom meču drugog kola kvalifikacija protiv Dunajske strede, ali je rezultat morao da bude i ubjedljiviji. Crno-bijeli su na gostovanje otišli sa minimalnom prednošću (1:0), a nadamo se da će u Slovačkoj uspjeti da upišu još jednu pobjedu.

Susret počinje u 20.30, ali vrijedi podsjetiti da će Partizan biti bez Vladimira Stojkovića koji je u međuvremenu otišao u Saudijsku Arabiju, međutim Aleksandar Stanojević ima dovoljno snažan tim koji je spreman za prolaz.

Podsjetimo, ako Partizan prođe - ide na Soči ili Keršlu.

