U AEK-u su mislili da će lako s nama, a sada će se služiti "svim i svačim" da nas izbace: Trener Veleža pred revanš! 

Mostarski "rođeni" u četvrtak u Atini igraju jednu od najvažnijih utakmica u klupskoj istoriji.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

AEK je savladan na sarajevskoj "Grbavici" prošli četvrtak rezultatom 2:1, pa će Mostarci u Grčkoj probati da sačuvaju gol prednosti i izbore plasman u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Strateg Veleža Feđa Dudić pred put u Atinu je istakao da je posljednjih dana najviši radio kako bi smirio svoje igrače, koji nemaju iskustva nastupa u ovako bitnim mečevima.

"Pokušavamo da smirimo ekipu, da dočekamo veliku utakmicu jer svi znamo šta bi značio eventualni prolazak za klub, za nas, za igrače, za navijače. Sigurno je da smo u Sarajevu odigrali jednu od naših najboljih utakmica, ali imamo prostora za napredak, moramo da popravimo defanzivni prekid gdje smo jako loši, faktički Grci su nam šutirali svaki put u takvim situacijama, može biti puno bolja i igra prema naprijed i tranzicija. Uradili smo analizu i zaključili da moramo biti puno okomitiji, probati sa što manje dodira dolaziti u šanse. Vidjeli smo i da je kod njih posljednja linija malo sporija. Te segmente možemo da popravimo u revanšu u Grčkoj, a da zadržimo na nivou ostale, pa se možemo nadati pozitivnom rezultatu", rekao je Dudić, a prenio klupski sajt.

Svjestan je da su izabranici Vladana Milojevića sada pod većim pritiskom.

"Realno, u AEK-u su mislili da će lagano izići s nama na kraj i vjerovatno će se sada pod navodnim znacima služiti 'svim i svačim'. Znamo grčki mentalitet kakav je, moramo biti spremni na sve to da izdržimo ako želimo da ostvarimo povoljan rezultat. A naravno da želimo. Ključ utakmice biće prvih 20-ak minuta, ako ne primimo gol, a eventualno postignemo jedan, imali bi dobre šanse. Pokušavamo da naučimo iz grešaka Sarajeva protiv Bešiktaša i Atalante, da ne primimo gol na početku, a s obzirom da je AEK pod velikim pritiskom, malo su nas i potcijenili jer su već objavili ime rivala u narednom kolu. Imaće i podršku navijača, ali to može biti i veliki uteg jer znaju se okrenuti i protiv domaće ekipe. Za to će nam trebati pozitivan rezultat".

Izvor: Anadolija/Stringer

Edo Vehabović, desno krilo mostarskog tima, smatra da Velež ima dobre šanse za prolazak u narednu rundu takmičenja.

"Očekujem da ponovimo igru, da imamo isto zalaganje i borbu kao na 'Grbavici' i onda se možemo nadati pozitivnom ishodu. Teže je bilo igrati na 'Grbavici', što se tiče atmosfere nego što će biti slučaj u Atini. Stadion je veći, pa će biti manji pritisak".

I njegov klupski drug Haris Ovčina vjeruje da Velež može trijumfalno proći kroz Atinu.

"Daćemo svoj maksimum, kao što smo dali na 'Grbavici', pokušaćemo da ostvarimo prolaz. To bi bila velika stvar, kako za nas, tako i za čitavu regiju. Mislim da smo kvalitetno odigrali prvi meč, pa zašto to ne bismo ponovili u Atini? AEK je sigurno pod velikim pritiskom, bili su apsolutni favoriti, ali smo ih iznenadili. Nisu mislili da ćemo tako dobro odgovoriti na njihovu taktiku. Sada će sigurno krenuti agresivno, a mi ćemo probati da sačuvamo našu mrežu, posebno u prvih 30 minuta", rekao je Ovčina.

Utakmica između AEK-a i Veleža igra se u četvrtak na Olimpijskom stadionu "Spiros Luis" s početkom u 20 časova uz direktan prenos na FACE televiziji.

(mondo.ba)