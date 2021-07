"Jedan gol bi pokrenuo euforiju, počeli bismo da vjerujemo!" Ćulum o eliminaciji Borca: Možemo da učimo od Linfilda!

Nakon ostavke Marka Maksimovića, Čedomir Ćulum je komandovao ekipom Borca u duelu sa timom iz Sjeverne Irske

Izvor: MONDO

Fudbaleri Borca oprostili su se od nastupa na evropskoj sceni za ovu sezonu.

U revanšu drugog kola Konferencijske lige, crveno-plavi su remizirali bez pogodaka sa sjevernoirskim Linfildom, koji se, zahvaljujući visokom trijumfu u Belfastu (4:0), plasirao u narednu fazu, gdje ga čeka luksemburška Fola Eš.

Nakon ostavke Marka Maksimovića, ekipu je večeras sa klupe predvodio Čedomir Ćulum.

"Plan igre koji smo imali u suštini smo ostvarili, osim realizacije i završnice. Nemam šta da zamjerim momcima, falio nam je jedan gol u prvom dijelu da počnemo da vjerujemo u čudo i odvedemo meč u rezultatsku neizvjesnost. Promašili smo neke situacije, to se dešava i na mnogo većem nivou. Takođe, u drugom poluvremenu, u prvih 15 minuta, imali smo dvije-tri izgledne situacije i sve bi bilo moguće da smo ih realizovali. Mislim da bi taj jedan gol pokrenuo euforiju koja bi se prenijela na teren. Ovako do kraja je ostalo 0:0, uz jedan statistički podatak – imali smo danas 25 šuteva. Iz tog ugla, nemam šta da zamjerim momcima. Idemo dalje, okrećemo se prvenstvu", rekao je Ćulum na konferenciji za novinare.

Ističe da Borac ima šta da nauči od večerašnjeg rivala.

"Moramo da shvatimo da sistem, požrtvovanje, borbenost, odgovornost svakog pojedinca donose prolaz. To nam je Linfild pokazao u prvoj utakmici, pokazao je to i večeras, tu fanatičnu borbenost i to ih je odvelo do narednog kola."

Šta je to što Borac mora da popravi u svojoj igri?

"Definitivno moramo da ubrzamo protok lopte. Moramo raditi na završnici u zoni 16 metara i, jednostavno, moramo više da radimo na kolektivnoj igri."

Na kraju, Ćulum se dotakao i Jove Lukića, koji je večeras, poslije povrede ramena, odigrao prvi meč za Borac nakon više od sedam mjeseci.

"Kvalitet Jove Lukića je neupitan i on je igrač koji je iznad Premijer lige BiH i sve nas u klubu raduje njegov povratak. Jednostavno, neprocjenjiv je za našu ekipu", zaključio je Ćulum.