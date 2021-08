Velika nervoza na pripremama! Krenulo je od Murinja, sad je i Simeone uletio na teren - tuča, prekid, pa crveni karton

Sve više nervoze na prijateljskim utakmicama u posljednje vrijeme. Novi incident se dogodio u Holandiji

Izvor: Profimedia

Pripremni period za fudbalere obično služi za uigravanje. Kako taktičkih zamisli, tako i pružanja minutaže i davanja šansi određenim igračima da se dokažu.

Tako je bar bilo dosad. Ekipe su zakazivale prijateljske utakmice pred start nove sezone da isprobaju sve što treba i riješe moguće nedoumice oko same igre, a rezultat je uglavnom u drugom planu.

Međutim, dešavanja sa raznih evropskih terena pokazuju da izgleda i ti mečevi dobijaju neki takmičarski značaj. Bar ako je suditi po nervozi i slikama koje stižu.

Jednu od prvih imao je Žoze Murinjo koji je sa klupe Rome bjesnio na sudiju u porazu od Betisa (5:2). Do te mjere da je na kraju i sam zaradio isključenje, a arbitar je pokazao ukupno četiri crvena kartona "vučici".

Da to nije slučajnost i da su svi sve nervozniji pokazuju scene iz Roterdama, gdje je Atletiko Madrid igrao prijateljski meč sa Fejenordom. Holandski tim je poveo preko Brajana Linsena u 18. minutu i izgledalo je da će prvo poluvrijeme biti završeno tako, sve do same završnice.

A Carrasco se le va la pinza en el partido de pretemporada contra el Feyenoord. El Atlético de Madrid ahora con uno menospic.twitter.com/LjN1VYMn1Z — Partey Hard (@AFC_ESP)August 8, 2021

U 41. minutu je nastao haos na terenu. Janik Karasko nije mogao da se smiri, ušao je u fizički obračun sa Orkunom Kokčuom i tako je započeo incident na terenu. Saigrači su pokušavali da smire Karaska, sklanjali su ga, ali nisu u tome uspijevali.

Razbjesnilo je to trenera "jorgandžija" Dijega Simeonea koji je na kraju sam morao da ulijeće na teren i da sklanja bijesnog Karaska što dalje, a sudija Higler mu je pokazao direktan crveni karton. Pokušao je Karasko da se raspravlja i sa Simeoneom, ali je brzo shvatio da je to loša ideja i izašao je sa terena. Poslije kratkog prekida je meč nastavljen.

Izvor: Profimedia

Na kraju je Fejenord slavio (2:1) i to golom Nufala Banisa u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.