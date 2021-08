Nemojte to da me pitate! Direktor Zvezde poslije poraza u Moldaviji: Većina nosilaca je totalno van forme!

Mitar Mrkela govorio je poslije šokantnog poraza Zvezde u Tiraspolju i našao krivce za eliminaciju iz Lige šampiona.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda neće igrati u Ligi šampiona ove sezone pošto je drugu sezonu zaredom zaustavljena u trećoj rundi kvalifikacija. Prošle godine ih je zaustavila Omonija, a ove Šerif...

Moldavski prvak bio je bolji u Tiraspolju 1:0, a očigledno je da ovog ljeta nešto nije "kliknulo" kako treba.

Zvezda je bila vrlo loša u oba meča protiv Šerifa, nije stvorila dovoljno šansi, a srpskim reporterima u Tiraspolju prvo se obratio sportski direktor Mitar Mrkela koji je krivicu za poraz našao u slaboj formi nosilaca igre.

"Utisak je da smo ušli dosta loše u utakmicu i da ne ličimo na ekipu koja je igrala prošle godine. Većina nosilaca igre je totalno van forme i nije ovo prva utakmica koja je bila takva. Jedina koju smo odigrali na nivou od prošle sezone je ona sa Kairatom", rekao je Mitar Mrkela.

Hoće li biti nekih promjena poslije neuspjeha u Moldaviji?

"Nemojte to sada. Odmah je poslije utakmice, svježi su utisci. Hajde da to ostavimo za neki drugi dan", zaključio je on.

Podsjetimo, Zvezda nastavlja takmičenje u Ligi Evrope, a rival će joj biti Kluž, rumunski šampion koji je u prvom kolu izbacio banjalučki Borac.