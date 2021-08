Ovo ne mogu da prećutim, gdje je poštovanje?! Ronaldo pobjesnio, na Instagramu napisao sve - Moram da reagujem!

Portugalac je jako ljut poslije onoga što je pročitao u španskim medijima. Zato je napisao sve što mu je na duši.

Kristijano Ronaldo je pobjesnio!

Iako ne komentariše kada ga dovode u vezu sa drugim klubovima, veče poslije napisa da će se vratiti u Real Madrid napravio je neobičan potez i jasno i glasno napisao istinu o tom traču.

U opširnoj objavi, "CR7" nije krio ljutnju zbog "nepoštovanja" koje osjeća i uz to je podsjetio da je njegovo vrijeme u Realu završeno i da svi znaju koliko je uspješan bio taj period.

Pročitajte kompletno Ronaldovo obraćanje, u kojem se nije ustezao da svima stavi do znanja da je baš ljut zbog onoga što je pročitao.

"Svako ko me poznaje, zna koliko sam usredsređen na svoj posao. Na to da manje pričam, a da više radim i to je bio moj moto koji me je vodio od početka karijere. Ipak, s obzirom na sve što se govori i piše, moram da istupim iz svoje pozicije", počeo je Ronaldo.

"Više nego što pokazuju nepoštovanje prema meni kao čovjeku i kao igraču, neozbiljno pisanje o mojoj budućnosti je nepoštovanje prema svim klubovima koji su dio tih glasina, kao i prema njihovim igračima i stručnim štabovima", dodao je očigledno veoma ljut Portugalac.

Potom je počeo konkretnije...

"Moja priča u Real Madridu je ispisana. Zapamćena je. U riječima u brojevima, u trofejima i titulama, u rekordima i u naslovima. Ona je u muzeju na stadionu 'Santjago Bernabeu' i u sjećanju svakog navijača kluba. I povrh svega što sam ostvario, zapamtio sam da u sam u tih devet godina osjećao veliku prisnost i poštovanje navijača i to ću uvijek njegovati. Znam da će me istinski navijači Real Madrida i dalje čuvati u srcima, kao što ću i ja njih u svom".

Potom se osvrnuo i ka vijestima.

"Kao što je slučaj i u Španiji, često me u vijestima povezuju sa velikim brojem klubova u mnogo različitih liga, a niko za to vrijeme nije mario da sazna pravu istinu".

"Prekidam ćutanje da kažem da ne mogu da dopustim da se ljudi okolo igraju sa mojim imenom. Ostajem fokusiran na svoju karijeru i na svoj rad, posvećen i spreman za izazove sa kojima moram da se suočim".

"Sve ostalo? Sve ostalo je samo priča", dodao je Ronaldo, uz "smajli" koji namiguje.