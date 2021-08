TV turnir šampiona: Vojvodina u derbiju savladala Tatran, Zagreb opravdao ulogu favorita!

Završen je prvi takmičarski dan na tradicionalnom dobojskom turniru

Izvor: Promo/TV Turnir šampiona

U derbiju prvog dana 52. TV turnira šampiona u Doboju, ekipa Vojvodine trijumfovala je nad šampionom Slovačke, Tatranom iz Prešova, rezultatom 24:25.

Tim nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca Slavka Goluže, koji je prije dvije večeri savladao Borac m:tel u dvorani Borik, zaostajao je tri gola za srpskim timom, koliko je bio u minusu i na ulasku u posljednjih minut-dva.

U finišu je, ipak, slovački tim uspio da priđe na samo jedan pogodak zaostatka, ali nije, međutim, bilo vremena da se zada još ozbiljniji udarac Novosađanima.

Ranije tokom dana, Zagreb je opravdao ulogu favorita protiv Kopera, dozvolivši rivalu da postigne samo šest golova za prvo poluvrijeme.

Sa druge strane, tim selektora BiH Ivice Obrvana je postigao 13 i već tad nagovijestio u kojem će smjeru otići meč.

Do kraja susreta, hrvatski tim je samo uvećao razliku, do konačnih plus 12 – bilo je 28:16.

Prije tog duela, na terenu su se pojavili Sloga i Izviđač, a domaćin je bio uspješniji od šampiona BiH upisavši pobjedu rezultatom 27:26.

Sutra prvi meč danas igraju Koks i Tatran (17.30), od 19.15 se sastaju Vojvodina i Borac m:tel, dok od 21.00 čas snage odmjeravaju Zagreb i Izviđač.