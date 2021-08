Ko čeka Zvezdu u Ligi Evrope? Može i na Dinamo Zagreb! 

Pogledajte sastave šešira za grupnu fazu Lige Evrope u kojoj će najvjerovatnije igrati Crvena zvezda. Moguće je da ide na Dinamo!

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je razbila Kluž (4:0) i gotovo da je obezbijedila plasman u grupnu fazu Lige Evrope, pošto će Rumunima biti potrebno čudo za devet dana kako bi ih spriječili u tome.

To ne znači da igrači Zvezde mogu da se opuste do kraja, ali već sada mogu da "bace pogled" na ono što bi moglo da ih očekuje tokom narednih mjeseci. Ako prema prognozama budu igrali u grupnoj fazi Lige Evrope, trebalo bi da budu u drugom šeširu, ali je došlo do manjih promjena u odnosu na prije nekoliko dana.

S obzirom na to da je bilo iznenađenja u kvalifikacijama za Ligu šampiona, sada bi potencijalni rival Zvezde u grupnoj fazi Lige Evrope mogao da bude Dinamo - nesuđeni protivnik u plej-ofu elitnog takmičenja.

Zagrepčani su izgubli od Šerifa u prvom meču u Tiraspolju (3:0), pa bi u slučaju eliminacije bili u prvom šeširu za LE. Prema dosadašnjim rezultatima, tu bi bili još i Slavija Prag, Olimpijakos i Monako, odnosno Lion, Napoli, Bajer Leverkuzen i Lacio koji su to pravo stekli kroz domaće prvenstvo.

Kako sada stvari stoje, Zvezda bi bila u drugom šeširu i tako ne bi mogla da bude žrijebana sa Bragom, Seltikom, Frankfurtom, Lesterom, Rendžersom, Lokomotivom iz Moskve i Genkom.

Ipak, to ne znači da će žrijeb biti lak jer su veliki izazovi i u slabijim šeširima.

Tako, za sada, u trećem "vrebaju" PSV Ajndhoven, Olimpik Marsej, Vest Hem, Real Sosijedad, Real Betis, Fenerbahče, Malme i Spartak, dok su u četvrtom još Sparta Prag, Rapid Beč, Galatasaraj, Mitjiland, Ferencvaroš, Antverpen, Šturm iz Graca i Brendbi.

Ako ne uspije preokrenuti 3-0 u uzvratu, Dinamo će u Europa ligi biti u prvom potu.



Prva dva u grupi idu dalje i prezimljavaju u#UEL.



Trećeplasirani prezimljava u Konferencijskoj ligi i bori se za europski trofej tamo.



Samo četvrtoplasirani ispada.pic.twitter.com/OWac0RC8ue — Tomislav Globan (@tgloban)August 17, 2021



Žrijeb će biti obavljen 2. septembra, pa će to biti prilika da Zvezda kroz grupnu fazu dodatno zaradi, a možda i ponovo obezbijedi nokaut fazu kao prošle sezone.

Za razliku od lane, sada i treće mjesto donosi Evropu - ide se u nokaut fazu Konferencijske lige.

Pogledajte kako je prethodne večeri bilo na "Marakani".