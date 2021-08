Naivno smo primali golove, osim toga nisu bili opasni: Jojić i Holender vjeruju u prolaz Partizana pred Grobarima!

Crno-bijeli su izgubili od Santa Klare u Portugalu, ali pred revanš u Beogradu imaju aktivan rezultat.

Izvor: FK Partizan/Biljana Obradović

Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da zabilježe pozitivan rezultat na gostovanju Santa Klari na Azorskim ostrvima. Crno-bijeli su izgubili2:1 u Portugalu, što će im otežati put ka plasmanu u grupnu fazu Konferencijske lige.

Poslije meča, Filip Holender i Miloš Jojić analizirali su šta to nije bilo dovoljno dobro u igri srpskog tima.

Partizan je golove primao u četvrtom minutu prvog i drugog poluvremena, da bi gol Igora Vujačića u 55. minutu donio manji zaostatak pred revanš u Beogradu narednog četvrtka.

"Nismo uspjeli da izjednačimo na kraju. Uspjeli smo da damo gol što nam puno znači i u revanšu idemo na pobjedu", počeo je Holender.

"Nije bilo lako u prvom poluvremenu, dobro su igrali. NIje to izgovor, ali to je fudbal. Moramo mnogo bolje i jače, kao što smo pokazali u drugom delu drugog poluvremena. Nepažnja naša na početku, moramo to da poboljšamo pred našim navijačima. Sve je otvoreno i hoćemo pred našim navijačima da prođemo dalje", rekao je reprezentativac Mađarske.

Sa druge strane, Jojić nije bio zadovoljan načinom na koji su crno-bijeli dva puta kapitulirali.

"Primili smo naivno golove, i prvi i drugi početkom poluvremena. Poslije smo se konsolidovali, kontrolisali utakmicu, stvarali neke polušanse, ali nismo bili konkretni u završnici. Imali smo još tu jednu baš dobru šansu, ali lopta nije ušla u gol. Imamo još jedno poluvrijeme pred našim navijačima i mislim da će to biti drugačija utakmica. Nezgodna su ekipa, ali danas osim tih golova nisu bili nešto specijalno opasni po naš gol", rekao je Miloš Jojić.

Revanš meč Partizan - Santa Klara igra se 26. avgusta.