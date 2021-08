Bio najveći engleski talenat, Vengerov biser, a sad nema klub: Kako to da objasnim sinu, djeca ga zadirkuju zbog mene!

Nije u ovoj situaciji svojom krivicom, povrede su ga uništile.

Izvor: MN PRESS

Džek Vilšir je nekada bio najveća nada Arsenala i mnogi su mislili budući predvodnik reprezentacije Engleske, ali su povrede uništile potencijalno veliku karijeru.

Sada sa 29 godina iza sebe ima ogromne probleme sa raznim povredama, pa ga tako trenutno niko ne želi. Probao je da se nametne u Vest Hemu i Bornmutu, ali nije uspio i sada na startu nove sezone nema klub.

"Kad se ujutru probudim, želim da se radujem odlasku na trening i druženju sa saigračima. Želim da se vratim na teren, posebno sad kad su se navijači vratili na tribine", rekao je on u intervjuu za engleske medije.

Nije očekivao da će biti u ovoj situaciji, očekivao je da će se njegova karijera odvijati na drugačiji način.

"Iskreno rečeno, nikad nisam mislio da ću biti u ovoj situaciji. Svi su mi govorili da ću sa 28, 29 godina biti na vrhuncu karijere", dodao je on.

A najviše ga boli što svom sinu ne može da objasni kako to da nema klub u novoj sezoni.

"On voli fudbal i zna sve o fudbalu. Pita me: 'Kako to da te nijedan klub ne želi?' Kako da mu to objasnim?", rekao je Vilšir i otkrio da druga djeca zadirkuju njegovog sina jer mu tata nema posao!

"Znate da ponekad djeca mogu da budu prilično brutalna. Pitaju ga: ‘Zašto tvoj tata ne radi? Zar nije dovoljno dobar?'", otkrio je on.