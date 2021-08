Mračna prošlost najvećeg engleskog talenta! Ferguson je vjerovao u njega, ali je luda glava presudila (VIDEO)

Ravel Morison je trebalo da bude jedan od najvećih zvijezda Mančester junajteda, umjesto toga se dogodilo suprotno...

Šta bi bilo kad bi bilo? Vjerovatno je to glavno pitanje oko karijere Ravela Morisona.

Momak rođen 1993. godine je bio jedan od najvećih talenata engleskog fudbala. Ponikao je u Mančester junajtedu, o njemu su pričali više nego recimo o Polu Pogbi ili Džesiju Lingardu u njegovim godinama.

Umjesto da dostigne visine evropskog fudbala, dogodilo se upravo suprotno. Iz Junajteda je otišao u Vest Hem, pa je išao na razne pozajmice, bio je i u Meksiku (Atlas) i Švedskoj (Ostersund). Sada je dobio novu šansu, vjerovatno i posljednju, kod Vejna Runija u Derbiju.

Zašto nije uspio? Kombinacija mračne prošlosti i lude glave. O svemu tome je pričao u intervjuu za "Tajms":

"Nisam bio fokusiran na fudbal. Išao bih u krevet u četiri ujutru, kasnio na treninge. Odrastao sam u Mančesteru i zbog toga sam na Junajted gledao kao na moj lokalni klub. Nisam uopšte shvatao koliko je to veliki klub i sam fudbal", rekao je Morison.

Teško je samo nabrajanjem istaći šta je sve uradio. Upao je u loše društvo, pa je tako neposredno pred 18. rođendan osuđen na društveno-koristan rad na sudu. Prijetio je žrtvi koja je napadnuta nožem i koju su pokušali da opljačkaju. Nije želio da ona svjedoči protiv napadača. Poslije toga je završio u policiji jer je bacio mobilni tadašnje djevojke kroz prozor. Ukrao je kopačke Rija Ferdinanda i prodao ih da bi kupio kinesku hranu za porodicu.

"Nisam imao oca. Majka se brinula o meni i o mlađoj braći Zeonu i Riju. Žrtvovala je skoro cijeli svoj život za nas, praktično je tek sada počela da živi."

Uprkos svemu tome su u Junajtedu vjerovali i njega, radili su sve da mu pomognu. Aleks Ferguson i njegovi pomoćnici su se trudili, ali nisu uspjeli. Prodali su ga u Vest Hem, pa je uslijedio pravi rolerkoster sa klubovima. Sada je u Derbiju i ima velike ambicije.

"Želim da igram u Ligi šampiona, da opet čujem tu himnu. Nisam još završio, nikada ne znate šta može da se dogodi. Primer je Džejmi Vardi. Sve može da se promijeni za kratko vrijeme u fudbalu", jasan je Ravel.

Imao je neke fenomenalne utakmice, posebno u mlađim kategorijama. Za reprezentaciju do 21 godine je brilijrao protiv Litvanije. Oduševljen je bio tadašnji selektor Geret Sautgejt. Kakav potencijal je imao govore i riječi Daren Flečera poslije jednog treninga.

"Taj klinac me iznervirao. Gledao me u oči dok je trčao sa loptom, prošao me je kao da nisam tu", prisjetio se Flečer.

Prema riječima ljudi iz Junajteda Morisonovglavni problem je bio u tome što nije uspijevao nikako da "napravi razliku između djela i posljedica", ali ističu da je bio dobar klinac.

"Poslije debija za seniore u Liga kupu 2010. godine je otišao kod Fergusona i odnio mu pismo koje je napisao i zahvalio mu se za ukazanoj šansi. Ser Aleks je bio oduševljen gestom i čak ga je opisao kao 'igrača koji ima nevjerovatne sposobnosti sa loptom za svoje godine'. Nažalost, okolnosti su bile drugačije", navodi se u tekstu.

Svjestan je i sam da je pravio velike greške.

"Pričao sam sa mamom prije odlaska iz Junajteda i shvatili smo da je za mene najbolje da odem. Da sam ostao tamo, ko zna kako bi se sve završilo. Otišao sam u Vest Hem, ali sam skoro svakog vikenda dolazio u Mančester da treniram. Poslije toga sam prolazio kroz dosta stvari, imao sam i neke problem sa zakonom. U nekim situacijama sam samo bio na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme, ali ne bih to radio sada."

Uvjeren je da može da okrene novi list i da se posveti u potpunosti fudbalu.

"Ne izlazim više toliko, provodim više vremena sa porodicom i najbližima. Sada imam veliku šansu. Derbi je veliki klub i može da iznenadi mnoge. Runi je jedan od najboljih engleskih fudbalera svih vremena i rad sa njim je sjajna stvar. Dao mi je slobodu i zaista se osjećam cijenjeno. Naravno da bih volio da igram na višem nivou, ali nemam potrebnu ništa nikome da dokazujem, osim svojoj majci. Ako odustanem, onda bi to razočaralo nju. Ona je žrtvovala pola svog života da bih postao fudbaler. Tako da, ako bih odustao, iznevjerio bih nju", zaključio je Morison.