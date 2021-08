Nemamo mi igrače kao Srbija, pa da nešto osvojimo! Hrvat brutalno iskren: Oni imaju 3 MVP košarkaša, nismo njihov rang

Krunoslav Simon otvoreno pričao o stanju u hrvatskoj košarci i uporedio ih sa Srbijom

Jasno, direktno i pravo u metu. Krunoslav Simon se nije ustručavao kada je pričao o stanju u hrvatskoj košarci.

Gostujući u podkastu "Inkubator" je pričao o reprezentaciji i prisjetio se nekih prethodnih takmičenja i neuspjeha nacionalnog tima.

Sve je počelo od Evropskog prvenstva 2015. godine kada su u osmini finala ispali od Češke i to prilično ubjedljivo (80:59).

"Mi smo Balkanci, taj naš mentalitet. Igraš u Lilu u hangaru u 12 ujutru, oni spremni kao puške. Naš mentalitet je uvijek da igraš bolje protiv onih koji su jači. Onda se ja povrijedim, pa Ante Tomić, oni pogode svaki šut. Mi nemamo to da 'čupamo' do kraja i kada vidimo da gubimo 20 ne spuštamo na 10, nego ćemo da izgubimo 100. Tu je stvarno bio debakl", počeo je Simon.

Godinu dana poslije toga su uslijedile Olimpijske igre u Brazilu. U četvrtfinalu su poraženi od Srbije (86:83).

"Otišli smo 2016. godine u Rio. U grupi smo bili prvi. Izgubimo od Srbije. Kada pogledaš sastav Srbije, mi nemamo šta da tražimo sa njima. Treba biti objektivan. Imali smo taj meč na jedan šut. Kada bi stavio na papir ko je igrao za nas, ko za njih, to nema veze s vezom. Mi samo nismo objektivni."

Nastavio je da pojašnjava.

"Tako je kad igraju naši. Igraju Hrvati, ako izgube, oni se ne bore. Ne priča se da su protivnici jači, bolji, igraju bolje fudbal, rukomet, imaju bolje igrače i slično. Ne, odmah je katastrofa, pričaju da Hrvati igraju samo za klubove koji ih plaćaju. To su ljudi koji gledaju sport tih sat vremena i onda ne razmišljaju o sportu nedjelju dana."

Vratio se odmah na poređenje sa "orlovima".

"Nemaš igrače tog ranga. Oni imaju MVP-ja NBA lige (Nikola Jokić), Evrolige (Vasilije Micić) i Evrokupa (Miloš Teodosić) i ne plasiraju se na Olimpijske igre. Oni imaju igrače koji su top, top, top. Mi nemamo ni blizu. Očekujemo da bismo mogli da igramo sa njima, zašto mi to očekujemo? Pet sati bi trebalo samo o tome da pričamo."

Naglasio je ono o čemu se priča dosta, da je hrvatska reprezentacija u problemu. Uprkos stalnim najavama da bi mogli da se bore za najviše plasmane na šampionatima.

"To je čisto pumpanje, ljudima stvarno treba reći. Imali smo igrače tipa od 2009. do 2012. godine. Imali igrače u NBA, Evroligi, baziraš optimizam na nečemu što je realno. Ne možeš da baziraš na tome, mi sad idemo i borićemo se. To nije tako. Kada igraš onda znaš koji je tvoj rang, mi to ne shvatamo."

Na kraju je objasnio i šta je problem navijača i kako se sve to gleda.

"Kada igram sa tom Srbijom koja je jaka, možeš da hoćeš i 100 puta i da se bacaš na glavu, nije to to. Mi nemamo više takve igrače. Mi imamo NBA igrače, a nemamo u Evroligi i Evrokupu. I šta se sad dogodilo? Od tri-četiri NBA igrača došao samo jedan. Ne možeš da poklopiš tu rupu sa sedam-osam solidnih. Imamo taj jaz koji je tu. Izgubili smo u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju od Nijemaca koji su solidni. Imaju te evroligaške igrače koji su navikli na rang i oni melju. Jedan Bojan Bogdanović ti nije dovoljan. Daće Babo svojih 30, 35 ili 100 poena, ali nije to individualni sport. Nije to on trči, najbrži je i pobijediće. Nije to tako.", zaključio je Krunoslav Simon.