Pred Zrinjskim peto gostovanje u sedam kola: Leotar je ekipa sa karakterom, dokazali su to u prošlom kolu!

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbalere Zrinjskog sutra (16.30) očekuje peto gostovanje u sedam premijerligaških mečeva.

Rival će im, na stadionu Police, biti Leotar, koji prema riječima trenera Mostaraca Sergeja Jakirovića, djeluje sve bolje svakom utakmicom kako sezona odmiče.

"Pogotovo se to odnosi na domaći teren, Leotar je ekipa sa karakterom. Protiv Posušja su na domaćem terenu gubili sa 0:2 u prvom poluvremenu, a onda je na teren u drugom izašla 'neka druga ekipa' koja je Posušje natjerala da na kraju spašava bod u toj utakmici. Imaju nekoliko zanimljivih igrača koji mogu da naprave probleme. Naravno da ih je zateklo igranje u Premijer ligi BiH jer su ušli kad je Krupa odustala pa su se slagali vremenom, zato su možda tako ispočetka djelovali. Pošto imamo iskustvo Posušja gdje se još jednom dokazalo da u fudbalu nema nikakvih pravila, da to nije matematika i da imaš formulu da se samo pojaviš na terenu, a da će pobjeda doći sama od sebe... Neće! To iskustvo je bilo loše za nas i nadam se da ćemo to sutra pretvoriti u pobjedu zato što, ako mislimo da ostanemo na visokoj poziciji pred utakmice koje nam slijede u naredne tri nedjelje, moramo da idemo na tri boda. Naravno da se pita i domaćin, ali smatram da smo mi u fokusu. Ako smo fokusirani na sebe i ako odradimo ono što se dogovorimo između sebe, onda možemo do pobjede na ovom gostovanju", istakao je Jakirović u najavi utakmice.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 8. kolo

Petak:

Velež - Sarajevo (20.00)

Subota:

Leotar - Zrinjski (16.30)

Radnik - Tuzla siti (19.00)

Sloboda - Borac (21.00)

Nedjelja:

Rudar Prijedor - Posušje (16.30)

Široki Brijeg - Željezničar (21.00)