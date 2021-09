Posljednji na prvoplasiranog - Jagodić svjestan težine zadatka: Svi se borimo sa problemima, Tuzla siti ih izgleda nema

"Maksimalno ih uvažavamo, pogotovo kolegu Husrefa Musemića. U ovakvoj Premijer ligi BiH, gdje svako svakog može da pobijedi, u šest kola ljudi imaju pet pobjeda i remi", istakao je trener Radnika pred duel sa Tuzlom siti.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Izuzetno težak zadatak ove subote očekuje fudbalere Radnika.

Na Gradskom stadionu u Bijeljini od 19 časova ugostiće prvoplasiranu ekipu prvenstva, Tuzlu siti, koja je u dosadašnjih šest kola prvenstva pokazala najviše i sasvim zasluženo se nalazi na čelu tabele.

S druge strane, Vlado Jagodić nikako ne može biti zadovoljan trenutnim plasmanom. Radnik je "fenjeraš", sa samo tri osvojena boda od mogućih 18, te je jedina ekipa u bh. eliti koja još uvijek ne zna za slavlje.

"Izuzetno cijenim i poštujem sve protivnike. Svako se bori sa svojim problemima. Neko se s njima nosi bolje, nego lošije, a u Tuzli siti izgleda da nema nikakvih problema. Jedino mogu da im čestitam na dosadašnjim rezultatima. Maksimalno ih uvažavamo, pogotovo kolegu Husrefa Musemića. U ovakvoj Premijer ligi BiH, gdje svako svakog može da pobijedi, u šest kola ljudi imaju pet pobjeda i remi. To je za respekt", svjestan je Jagodić protiv kakve ekipe će pokušati da dođe do prvog ovosezonskog slavlja.

Navijači radnika odavno ne znaju za trijumf svojih izabranika. Posljednji put Bijeljinci su slavili prije skoro četiri mjeseca, kada je poražen sarajevski Olimpik minimalnim rezultatom 1:0.

"Na našem stadionu moramo učiniti sve da konačno upišemo pobjedu. Moramo tražiti slabe tačke u njihovoj igri, ako ih uopšte ima. Najefikasnija su ekipa, moramo biti oprezni i manje griješiti. Vidjeli ste u Banjaluci kakve smo katastrofalne greške napravili. To je iskusna ekipa Borca iskoristila, a o iskustvu Tuzla sitija izlišno je pričati. To je ekipa kojoj treba skinuti kapu, ali i dobro organizovan klub", još jednom je Jagodić pohvalio rivala, a zatim se osvrnuo i na stanje u svojoj ekipi:

"Ali to je i izazov za nas. Mi treba ovakvi kakvi smo da se pokažemo da možemo da se nosimo i sa takvom ekipom. Šarić ima određenih zdravstvenih problema koji izuskuju mirovanje. On želi da igra, pa vidjećemo može li. Motika se vratio poslije duže pauze i to me veseli. I kapiten Đurić osjeća bol u nozi. Igračima sam rekao da je ovo utakmica samo za 100 odsto spremne, zdrave i disciplinovane", poručio je Jagodić.

Tradicija je ipak na strani semberskog tima. U tri dosadašnja duela Radnika i Tuzle siti u Bijeljini domaćin je slavio (3:1, 3:0 i 2:1), pa će u Bijeljini tražiti nastavak uspješnog niza protiv tima iz Simin Hana.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 8. KOLO:

U subotu:

Leotar - Zrinjski (16.30)

Radnik - Tuzla siti (19.00)

Sloboda - Borac (21.00)

U nedjelju:

Rudar Prijedor - Posušje (16.30)

Široki Brijeg - Željezničar (21.00)

Odigrano u petak:

Velež - Sarajevo 1:1 (0:0)

/Brandao 49 - Šabanović 54/

Standings provided by SofaScore LiveScore

(MONDO)