Ivica Osim je najbolji trener u istoriji jugoslovenskog fudbala! Dan - Tana o legendarnom Štrausu sa Grbavice

Samo pet zemalja na svetu prošle subote bilo je uskraćeno za direktan prenos Ronaldovog „debi-šoua“ za Mančester junajted protiv Njukasla: Kuba, Južna Koreja, Turkmenistan, Avganistan i Engleska. Da, nije greška - Engleska. Na Ostrvu je od 1954. godine na snazi zakon po kome utakmice koje se igraju u zaštićenom terminu (15 sati po lokalnom vremenu) smiju u etar tek dva sata poslije prvog sudijskog zvižduka. U izjavi za agenciju "Anadolija" legendarni Dobrivoje Tanasijević-Dan Tana, dugogodišnji funkcioner Fudbalske asocijacije (FA) Engleske kaže da Englezi itekako poštuju tradiciju i ne pada im na pamet da zbog bilo čega ili bilo koga odustanu od nekih svojih principa.

"Radio sam sedam godina u Fudbalskoj asocijaciji Engleske i to mi je najdraži period u mom fudbalskom životu. Dobro su mi poznati njihovi rezoni, Englezi su najpoštenija i najkorektnija nacija na planeti. Kada sam postao član Izvršnog komiteta, pitao sam predsjednika Saveza kakva je situacija i kako da se ponašam. On mi je rekao ’slušaj Den, FA Engleske ima svoj put i to je jedini pravi put kojim treba da ideš. Ako skreneš lijevo ili desno, vrati se što prije, jer ako te uhvate završio si svoje’. Tako je i bilo. Pravila su tamo sveto pismo i moraju da se poštuju. Pa šta mislite, na šta bi fudbal ličio da Velika Britanija nema četiri člana u Međunarodnom bordu za izmjenu pravila fudbalske igre", istakao je Tanasijević.

Den Tana je bio gost delegacije FS Srbije na utakmici u Dablinu koja je završena bez pobjednika (1:1) i pored odlične igre izabranika selektora Dragana Stojkovića - Piksija.

"Krenuo sam da pružim podršku i milo mi je kako se radi sa reprezentacijom od kako je Piksi sjeo na klupu selektora. Vidim da su i navijači impresionirani načinom na koji Srbija igra u posljednje vrijeme. Piksija poznajem dosta dugo, gledao sam uživo preko sto utakmica na kojima je njegov ogroman talenat uvijek dolazio do izražaja. Ali meni je nešto drugo bilo još važnije od tog fudbalskog kvaliteta. Piksi nikada nije bio član tih ’grupica’ u reprezentaciji. Dejo je imao svoju, Siniša svoju, Peđa svoju… A Piksi je bio dobar sa svima. Bio je član svih ’grupica’, ali ne kao oficir, nego kao vojnik. Imponuje taj njegov mir. Možda je iznutra druga osoba, ali nikada to ne ispoljava, uvijek je pozitivan, vedar i dobro raspoložen", rekao je Tanasijević.

Kao ugledni sportski radnik, sa ogromnim kredibilitetom u cijelom svijetu, Dan Tana je pomogao mnogim našim igračima da pronađu angažman u engleskom fudbalu. Ali i trenerima…

"Bori Milutinoviću sam pomogao da sjedne na klupu SAD na Svjetskom prvenstvu 1994, a poslije da preuzme Nigeriju pred Mundijal 1998. Švabo Osim me godinama jurio da mu nađem neku reprezentaciju u Evropi. I uspio sam na kraju da nagovorim Švajcarce koji su mu ponudili milion dolara. Kada je sve bilo završeno, Švaba je odbio. Rekao je ‘Den, razumi me, odbio sam Hrvatsku, odbio sam Bosnu i Hercegovinu, kako ću ljudima pred oči ako sada sjednem na klupu Švajcarske’. Inače, da budem potpuno jasan, Osim je za mene najbolji trener u istoriji jugoslovenskog fudbala", dodao je Tanasijević.

U bogatoj karijeri fudbalskog funkcionera i sladokusca, Den Tanu najviše boli poraz od Argentine u antologijskoj utakmici četvrtfinala Mundijala 1990. godine. Budući da je tokom meča sjedio na klupi pored Ivice Osima, možda je i prava osoba da nam odgovori na pitanje kako jedan tako iskusan strateg nije osjetio na vrijeme drugi žuti karton Refika Šabanadžovića i nije izrotirao čuvara na Dijegu Maradoni.

"Nije bilo vremena. Sve se desilo veoma brzo. Taj prvi žuti na dosta naivan način. Ne znam šta mu je trebalo da izlijeće iz živog zida, Boga pitaj… I da li se za to daje žuti karton. Poslije start s leđa, a bio sam prisutan na sastanku prije utakmice kada je Švabo odredio čuvara na Maradoni i kada je sugerisao Refiku na koje detalje mora da obrati pažnju. Rekao mu je ’budi iza njega, ali ako te prođe, ne diraj ga, imam čovjjeka koji ga čeka u bloku’. Ali, to su djelići sekunde. U žaru borbe ne razmišljate previše o tome šta je rečeno prije utakmice. Desi se", mišljenja je Tanasijević.

Osim ni poslije sastanka nije bio siguran u svoju odluku.

"Zamolio me je da se nađem sa njegovom Asimom (suprugom, op.aut) i da je ispitam kako joj se čini da Refik motri na Maradonu. Otišli smo na večeru u centru Firence, pošto je djevojkama i suprugama bio zabranjen ulazak u hotel gdje su igrači i stručni štab. I tako, riječ po riječ, ja u jednom trenutku pomenem, kao slučajno, šta je ideja za Maradonu. Ona klimne glavom i kaže ’super’. Da budemo iskreni, Švabo je mogao i na dan utakmice da promijeni odluku, ali kada sam mu rekao da se Asima slaže, sve je bilo jasno", opisao je Tanasijević dešavanja prije, za vrijeme i poslije istorijske utakmice u Firenci.

