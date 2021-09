Džeko prije šest godina napustio Siti, "građani" još žale za njim: Mučimo se otkako smo ga pustili da ode!

Nerkadašnji fudbaler Mančester sitija smatra da "građani" nisu smjeli da puste Edina Džeku.

Izvor: LINDSEY PARNABY/EPA

Edin Džeko još 2015. godine napustio je redove Mančester sitija, ali u ovom klubu i dalje ga dobro pamte, pa i žale za njim.

Bvši fudbaler Mančester sitija Trevor Sinkler u emisiji radija "TalkSport" govorio je o svom nekadašnjem klubu, prelaznom roku i dotakao se kapitena reprezentacije BIH.

Nakon remija 0:0 sa Sautemptonom u posljednjem kolu apostrofirani su problemi „građana“ u napadu, pa se Sinkler dotakao i prelaznog roka tokom kojeg je siti htio da dovede Romelua Lukaku, ali je Belgijanac na kraju iz Intera otišao u Čelsi.

"Mislim da je bilo tu nečega. Da li je to na kraju bio Lukakuov izbor, možda nije htio da igra kod Pepa, ne znam, rekao je Sinkler, a onda otkrio problem:

"Mislim da se mi mučimo otkako je otišao Džeko. On je bio odličan igrač za klub, kao što vidimo zabio je nevjerovatan broj golova za različite klubove. Morao je da ostane u Sitiju. On je odlična 'plan B' opcija, visok je, igrač koji može da zadrži loptu, mučimo se s tim otkako je on otišao. Iako smo imali Aguera nismo imali taj plan B, takvog igrača", istakao je Sinkler.

Bivši fudbaler Sitija smatra da bi prava zamjena za Džeka bio Hari Kejn, koji je „jednom nogom“ već bio u Sitiju proteklog ljeta, ali je na kraju odlučio da ostane u Totenhemu.

"Pomalo sam zbunjen što nismo doveli napadača poput Harija Kejna. Bio sam uzbuđen, jer bi on promijenio način na koji Siti igra“, rekao je Sinkler.