Velež optužio potpredsjednika FSBiH da je tražio izbacivanje "rođenih" iz lige - predstavnik Zrinjskog odgovorio: Apsurd

Velež je optužio Ivana Beusa da je tražio da "rođeni" budu izbačeni iz m:tel Premijer lige BiH, a potpredsjednik FS BiH odbacio navode i dodao da će zadovoljštinu za klevete potražiti na sudu.

Izvor: Anadolija/Željko Milićević

Mostarski Velež je čekao tri dana poslije nemilih scena i prekida na utakmici protiv Borca (0:2) da se oglasi saopštenjem u kojem je naveo da je ono što se desilo na stadionu "Rođeni" okrestriran napad na državu Bosnu i Hercegovinu.

"Sve ono čemu je od strane struktura u Fudbalskom savezu BiH izložen Velež samo je dio orkestriranog napada na državu Bosnu i Hercegovinu, kojem svjedočimo u parlamentima i vladama, odnosno pokušaj saplitanja zdravih snaga koje se zalažu za pravnu državu, pa tako i za pošteno suđenje na fudbalskim terenima. Uz nas su u našoj borbi samo iskreni prijatelji sporta, oni koji u toj borbi, osim želje za boljitkom domaćeg fudbala, nemaju ličnih interesa", navedno je u saopštenju Veleža, objavljenom na zvaničnom klupskom sajtu.

U saopštenju kluba iz Vrapčića, "rođeni" su takođe optužili predstavnika gradskog rivala Zrinjskog Ivana Beusa, koji obavlja funkciju potpredsjednika Saveza, da je prije početka sjednica Takmičarske i Disciplinske komisije FS BiH tražio da se Velež izbaci iz prvenstva.

"Pitamo se i otkud pravo gospodinu Ivanu Beusu, koji u Fudbalskom savezu BiH predstavlja Kantonalni savez kojem pripada i FK Velež, da prije jučerašnjih sjednica traži izbacivanje FK Velež iz Premijer lige BiH", istaknuto je između ostalog u saopštenju "rođenih".

Uslijedila je i reakcija drugog čovjeka FS BiH objavljena na zvaničnom sajtu.

"Nakon juče i danas iznesenih neistina u medijima koje je prvo iznio član Upravnog odbora FK Velež Senad Husnić, a onda u zvaničnom saopštenju i FK Velež, kojima se neutemeljeno i neistinito iznose optužbe na račun prvog potpredsjednika FS BiH Ivana Beusa, objavljujemo njegovo reagovanje.

"Demantovati da sam, kako je navedeno, izričito zahtijevao da se FK Velež isključi iz Premijer lige, definitivno je apsurdno, jer je svima jasno da u tome nema i ne može biti istine. Naime, pravilnici FS BiH po tom pitanju su apsolutno jasni, kako kada je u pitanju nadležnost Disciplinske komisije koja je donijela poznate odluke, tako i kada je u pitanju pravilnik koji određuje disciplinsku odgovornost. Želim naglasiti da su takve optužbe potpuno neodgovorne i neistinite, tako da se još više čudim kako ozbiljni ljudi iz Uprave FK Velež mogu tako paušalno i neodgovorno istupati u javnost, a da niti s čime ne potkrepljuju iznesene optužbe. Pojedinci koji ih tako olako iznose moraju biti svjesni vlastite odgovornosti i svojih propusta, a ne tražiti krivca u drugima i lažnim optužbama skretati pažnju medija. Bez želje da demantujem nešto što nema potrebe demantovati, ipak sam primoran istaći da kao član Izvršnog odbora niti na koji način nisam učestvovao u donošenju bilo kakvih odluka vezanih za ovaj slučaj, a uostalom nisam niti mogao ako je to potrebno naglašavati. Na kraju želim takođe istaći da sam jako razočaran iznesenim neistinama, odnosno koliko su pojedinci spremni ići daleko da bi sa sebe skinuli odgovornost, ali to neka ide njima na obraz. U svakom slučaju, ove neistine, ali i zlo koje mi se želi nanijeti, sigurno me neće pokolebati i daljem radu, a zadovoljštinu zbog iznesenih neistina i kleveta ću potražiti kod nadležnih sudskih organa", izjavio je Beus.

Izvor: Screneshot

Podsjetimo, na utakmici u Mostaru između Veleža i Borca (0:2) domaći navijači su utrčali na teren i motkom napali trenera Banjalučana Nemanju Miljanovića, a udarac u glavu dobio je i napadač crveno-plavih Jovo Lukić.

Ipak, najdeblji kraj izvukao je sudija iz Zenice Sabrija Topalović, čiji automobil su presreli i zapalili u Jablanici.

Epilog ovih incidentata bile su kazne za Mostarce - oduzeta tri boda, zabrana rada u sportu predsjedniku "rođenih" Šemsudinu Hasiću na dvije godine, šest mečeva suspenzije stadiona i 10.000 KM novčane sankcije.

