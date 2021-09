Igrao je sa Ronaldom, a sada je mljekar: Ja upravljam svojom sudbinom, ne bih se mijenjao sa njim!

Čiji biste put birali, Kristijanov ili Ričardov?

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo ne posustaje! Iako je daleko zagazio u četvrtu deceniju on i dalje daje golove kao na traci, a tokom karijere igrao je sa nekoliko generacija fudbalera.

Svi oni koji su sa njim počinjali su sada uglavnom u penziji pa je to slučaj i sa Ričardom Ekerslijem, bekom Junajteda iz godina kada je Kristijano počinjao svoju karijeru.

"Dosta o tome razmišljam. Ronaldo se vratio u Junajted i posljednji put kad je bio tu, bio sam i ja. Trenirao sam s njim", rekao je Ekersli u razgovoru za "Atletik".

A ono što je zanimljivo je da je Ekersli svoju karijeru završio još 2016. godine i sada je običan čovjek koji ima posao.

"Sada sam ja mljekar i prodajem mlijeko za kašu. On još uvijek igra fudbal. To je ludilo. Dva razdvojena svijeta", dodao je on.

Iako mnogi sanjaju da budu kao Kristijano, a za Ričarda sada niko ne zna, on se nikako ne bi mijenjao sa Portugalcem. Ima 32 godine i šest godina je van fudbala, a to mu ne smeta.

"Ne bih se mijenjao s njim. Veoma sam srećan i upravljam svojom sudbinom", rekao je Ekersli.

Izvor: Profimedia

On je karijeru počeo u Junajtedu i čak odigrao dva meča u Premijer ligi za njih, a onda je prešao u Barnli koji ga je slao na seriju pozajmica. Poslije avanture u MLS-u gde je nastupao za Toronto i Njujork Red Bul završio je karijeru u Oldamu.

Povrijedio se 2015. godine na meču protiv Donkastera i nikada se više nije vratio na teren.

"Oldam nije imao novca i ambicija. Vraćao sam se s vjenčanja, imali smo novorođenče i rekao sam ženi da hoću da se oprostim od fudbala. Bilo je to olakšanje. Imao sam dovoljno novca za šest mjeseci ili godinu", priča o svojoj hrabroj odluci Ekersli.

Sada ima svoju kuću, svoj posao i pravi svoju hranu. Zadovoljan je, a možda upravo njegova hrana ovih dana završi na tanjiru Kristijana Ronalda!

"Imali smo svoju kuću, svoj vrt, sijali smo i pravili sebi hranu. Radi se o zajednici od četrdesetak ljudi. Svi su vegetarijanci i sve je 100 odsto prirodno. Proizvedemo oko 25.000 litara mlijeka mjesečno. Imamo 22 zaposlena i želimo da postanemo najveći distributer mlijeka u Engleskoj. Ko zna možda ćemo dostavljati i Mančester junajtedu jednog dana", kazao je Ekersli.

Čiji biste put vi radije pratili, Ronaldov ili Ekerslijev?