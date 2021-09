Mesi, moraš da služiš Mbapeu, on je glavni: Francuska legenda šokirala porukom - nisu oni baštovani, mora da se zna!

Igrao je za Pari Sen Žermen davnih dana Nikola Anelka, osim njih i za velike evropske klubove, a objasnio je kako neke stvari moraju da funkcionišu među zvijezdama u timu.

Trenutno je u Pari Sen Žermenu - raspad sistema! Trebalo je samo mjesec dana da se po početku nove sezone stvore klanovi u ekipi, mediji u Francuskoj pišu da se zvijezde ne podnose, a naročito poslije dolazaka brojnih fudbalera velikog statusa - poput Lionela Mesija, Serhija Ramosa, Đanluiđija Donarume...

Napad PSŽ-a sa Mesijem, Nejmarom i Kilijanom Mbapeom još ne funkcioniše najbolje, a slavni Nikolas Anelka vjeruje da zna zbog čega!

Nekadašnji fudbaler PSŽ-a, Real Madrida, Arsenala i brojnih drugih klubova pričao je o "svecima" za francuske medije, istakavši da u tom strašnom napadu sa tri superstara glavnu riječ morao da vodi - Kilijan Mbape!

"Mbape mora da bude vođa napada, jer je on broj jedan. Mesi je bio to u Barseloni, ali sada mora da služi Mbapeu. Pet godina je u klubu i čak i Mesi to mora da poštuje", jasno poručuje Anelka za "Parizjen".

On kaže da je Mbape potcijenjen jer igra u Francuskoj.

"Mbape je nezamjenljiv. Kad je riječ o brzini, nema boljeg na svijetu i PSŽ mora da uradi sve što može kako bi on ostao. Ali mislim da je on već odlučio. Želi više i to je normalno. Da je posljednje tri sezone igrao u Engleskoj ili Španiji već bi dobio Zlatnu loptu. Ako ode možemo samo da mu kažemo hvala za sve", kaže Anelka.

Ovaj 42-godišnji Francuz nije srećan ni zbog toga što je PSŽ riješio da dovede Donarumu, iako u klubu već imaju Kejlora Navasa.

"PSŽ je doveo Donarumu zato što je bio slobodan igrač, ali trebalo je jasno da mu kažu: 'Ove sezone Navas je starter. Ti si ovdje za budućnost'. Nadam se da su mu to jasno rekli, jer u suprotnom to neće biti zdrava konkurencija. Nisu to baštovani, mora da postoji broj jedan."

Nedavno je mnogo polemike bilo oko Mesijeve ljutnje na trenera Maurisija Poketina, nakon što je ovaj odlučio da ga na meču protiv Liona izvede iz igre. Anelka brani Mesija u toj priči.

"Ne mijenjaš dobitnika Zlatne lopte ako još nije postigao gol. Mesi to neće zaboraviti Poketinu i teško će sada popraviti situaciju. Ne smiješ tako da se ponašaš prema Mesiju", poručio je Nikolas Anelka.

