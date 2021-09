Zvezdin promašaj šokirao tetovažom: U zagrljaju ljepotice, sa lavom preko cijelih leđa! (FOTO)

Nije se snašao u Zvezdi, ali je u Španiji našao mjesto pod suncem.

Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde i povremeni reprezentativac Slovačke Erik Jirka pohvalio se na svom instagramu novom tetovažom.

On se slikao go do pojasa u zagrljaju svoje djevojke, a na slici se jasno vidi nova tetovaža na kojoj je preko cijelih leđa lav!

Jirka je u Beograd stigao poslije impresivnih igara za Spartak Trnavu, pošto ga je upravo u dvomeču sa ovim timom u kvalifikacijama za evropska takmičenja crveno-bijeli tim primijetio.

Ipak odigrao je samo šest ligaških mečeva za crveno-bijele, a onda bio na pozajmicama u Radničkom iz Niša, poljskom Gorniku i španskom Mirandesu.

Na početku ove sezone napustio je "Marakanu" i potpisao ugovor sa Ovijedom. Zanimljivo je da je poslije posta na kome se pohvalio novom tetovažom obrisao sve slike sa svog profila.

