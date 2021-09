Zvezdin dželat srušio Real, a sve počelo sa Srbima! Asovi za MONDO: Kako je operativac KGB-a napravio fudbalsko čudo!

Zaboljelo je kada su srušili Zvezdu, a Dinamu su otvorili stare rane. Sada cijela fudbalska Evropa priča o Šerifu, a priča o najvećem iznenađenju evropskog fudbala u sebi ima i srpski šmek.

"Nisam htio da kometarišem dok se igralo, sticajem okolnosti po društvenim mrežama i portalima koje pratim vidio sam i zaboljelo me je to što su nas Crvena zvezda i ljudi u Srbiji olako shvatili i nekako su nas potcijenili . Bilo mi je neprijatno", rekao je čuvar mreže Šerifa iz TiraspoljaDušan Marković za MONDO nakon što se “vječni” prvak Moldavije plasirao u grupnu fazu Lige šampiona!

Sada, nekoliko mjeseci nakon što je u srpskoj javnosti ispadanje Crvene zvezde od Šerifa u kvalifikacijama za Ligu šampiona proglašeno za kiks, upravo taj tim je ekipa kojoj se divi cijela Evropa.

Prvo su na startu Lige šampiona u Tiraspolju savladali Šahtjor sa 2:0, a onda je bomba Sebastijana Tila utišala Santjago Bernabeu! Na prvoj evropskoj utakmici na ovom stadionu poslije više od dvije godine svi su zanijemili kada je u 90. minutu nestvarnim volejem Luksemburžanin donio pobjedu Šerifu!

Pogledajte gol koji je donio pobkedu Šerifa nad Realom:

"Super je osjećaj, stvarno mi je čast što sam dio ovog uspjeha i ove ekipe. Velika je čast i stvarno sam srećan zbog toga", priča za MONDO Dušan Marković, golman ovog tima.

Njegove riječi od proke nekoliko mkeseci su se sada ispostavile kao tačne. Nikoga Šerif nije dobio slučajno.

"Ja sam realan što se tiče toga i stvarno mi je to na neki način smetalo. Na kraju se ispostavilo da sam bio u pravu i da su pogriješili ti ljudi što su nas potcijenili i Dinamo i Zvezda..."

Ovakav rezultat je toliko nestvaran, ovakav uspjeh je toliko parališući da u Pridnestrovlju ni ne znaju kako da ga proslave...

"Poslije Zagreba je bila najveća euforija. Sad je i veća euforija, ali nema više prostora za oduševljenje, iz kola u kolo se događaju neverovatni rezultati i svi se pitaju: ‘Dokle više?’. Niko ne očekuje ovako nešto", iskren je Marković.

IZ POSEBNOG DIJELA MOLDAVIJE! Pridnestrovlje iz kog dolazi Šerif je iz dijela Moldavije u kojem važe druga pravila. Ovo je nepriznata država faktički odvojena od Moldavije, čak i granicom.



"Tu se koriste ruske rublje, oni nemaju veze sa moldavskim lejima i nema šanse da platite čak ni dolarima. To je država u državi, oni imaju granicu između Tiraspolja i Kišinjeva", priča nam Miloš Adamović

Priča Šerifa iz Tiraspolja krenula je prije dvije i po decenije, kada je nekadašnji zaposlenik KGB-a i jedna od najuticajnijih figura u otcijepljenom dijelu Moldavije Pridnestrovlju Viktor Gušan osnovao fudbalski klub.

Od skromnih početaka do danas dvocifren broj Srba nosio je dres ovog kluba i svi su bili dio velikog putovanja od druge lige do pobjede nad Realom. Ovo je priča o tome.

PADALA SU DVA VELIKA DINAMA – A KAPITEN OFK JE BIO KLJUČ!

Bile su potrebne četiri sezone Šerifu da dođe do prve titule, a 2001. kada su postali prvaci samo dva puta nisu bili šampioni Moldavije. Nije tih godina bilo lako dovesti stranca u moldavski fudbal, a od igrača sa ovih prostora Vladimir Volkov je probio led i 2009. godine potpisao ugovor sa Šerifom. Njegovim stopama je uskoro krenuo i tadašnji kapiten OFK Beograda Miloš Adamović.

"2010. sam otišao u zimskom prelaznom roku. Ja sam bio kapiten OFK Beograda i tu mi se nisu neke pare namjestile. Imao sam odličnu sezonu, a onda naredne nisam bio u planu Švabe Đurđeviča i nisam sebe više vidio tu. Jednostavno sam htio da odem, oni su me pratili i htjeli su da dođem, Sa Vladom sam se konsultovao, oni su igrali Evropu, uzelu smo i kup u duplu krunu, nisam imao dilemu nijednog momenta", priča nam sada već iskusni vezista koji sada nastupa za Mačvu u rodnom Šapcu.

I tih godina znao je Šerif da napravi senzaciju, pa je tako 2010. godine prvo pao zagrebački Dinamo, a onda i moćni Dinamo Kijev sa Andrejom Ševčenkom i Artemom Milevskim u napadu!

"Te 2010. godine igrali smo sa Dinamom iz Zagreba mi smo ih u kvalifikacijama za Ligu šampiona i mi smo poslije toga bili sigurni u grupnoj fazi Lige Evrope", prisjeća se za MONDO Adamović.

Njegovu ekipu tada je u dvomeču za plasman u LŠ savladao Bazel, a onda je Tiraspolj prvi put potpuno poludio zbog fudbala. Godinama su Moldavci u SSSR-u gledali kako moćni Dinamo Kijev dominira i osvaja čak i evropske trofeje, a sada im je on pao pod noge!

"Mi smo Dinamo Kijev pobijedili u grupi! To kod njih ima poseban značaj, kada se pobijede timovi iz Rusije i SSSR-a. Za Dinamo su tada u napadu igrali Ševčenko i Milevski, u vezi je bio Miloš Ninković, igrao je i Ognjen Vukojević", prisjeća se Adamović.

SVE SE ZOVE ŠERIF I JEDAN ČOVJEK JE VLASNIK!

Ali šta je ključ uspjeha?

"Postoji bos koji drži sve Viktor Gušan i on je broj 1, vlasnik cijele te priče”, priča za MONDO stameni štoper Vojvodine Vladimir Kovačević.

On je 2018. godine stigao u Šerif iz Kortrajka i poznaje kako funkcionišu stvari u klubu. Jedan od ključnih igrača Kristijano, koji je bio asistent u meču sa Crvenom zvezdom, igrao je sa njim u odbrani.

"Bio sam dobar sa Kristijanom koji je kapiten pored Kastanjede, on je dobar igrač i još bolji momak. Moj golman Paščenko je sada trener golmana, tu su i neki mlađi igrači Moldavci koji nemaju neku veliku ulogu. Promijenilo se dosta igrača, ali što se tiče stručnog štaba svi su tamo”, ističe Kovačević.

Njega i sve bivše igrače ovakvi rezultati nimalo ne čude, jednostavno u Tiraspolju se u fudbal ulaže nevjerovatan novac. A novac dolazi od gazde kluba, koji je najbitnija figura cijelog Pridnestrovlja!

"Viktor Gušan vodi klub i ulaže u sport i mnogo voli fudbal, sada im se to vratilo. Meni nije bilo čudno kad su izbacili Crvenu zvezdu, jer oni su veliki klub. Kao da igrate u nekom evropskom klubu, nema šanse da minut kasni plata, to se nije dovodilo u pitanju”, prisjeća se Miloš Adamović i nastavlja:

"Cijelo Pridnestrovlje je njegovo, dosta stvari je u znaku Šerifa, njegove korporacije koja osim kluba poseduje kafiće, restorane, tržne centre... On je čovjek koji je prebogat i koji je sve to napravio, Ja pamtim da smo imali samo jedan razgovor sa njim i to poslije tog Dinamo Kijeva, koji nije bio ni prijatan. Oko premija smo se sa njim se raspravljali, ali on je bivši KGB-ovac sa jakim kontaktima, iskreno čovjek koji je jako opasan. Kad stiže na stadion dolazi pet automobila i niko ne zna u kom je on", prisjeća se Adamović.

IGRAO SA SRBIMA, SAD IH DOVODI ZBOG LIGE ŠAMPIONA!

Izvor: MN PRESS

Ipak, iako je sve to stvoreno Gušanovim novcem, najveća legenda kluba je jedan Gruzijac. U vrijeme kada je klub tek stvaran on je kao potencijalni reprezentativac Gruzije stigao u klub i tu ostao punu deceniju!

Važa Tarkinašvili bio je kapiten kluba, lider generacije koja je uzdigla Šerif do statusa vječitog prvaka svoje države i saigrač našeg sagovornika Miloša Adamovića.

"On je od samog početka kada je klub nastao tu. Bio je prvi igrač koji je došao i tu je sve vrijeme otkako je Šerif stupio na scenu. Bio je kapiten ekipe u kojoj sam ja igrao, to mu je bila pretposljednja sezona. Ikona kluba, kad kažete Šerif, to je Važa", priča nam Adamović.

Sada, punu deceniju pošto je okačio kopačke o klin Tarkinašvili je sportski direktor kluba i svi igrači koji dolaze, dolaze upravo zato što ih je on ubijedio.

"On je sportski direktor koji je alfa i omega. On je tamo i radi cijeli posao, dovodi igrače.... Mene je ubijedio zbog te Evrope. Oni su godinu dana prije toga igrali grupnu fazu Lige Evrope i tu su pobijedili recimo jednu Lokomotivu iz Moskve. Ja sam došao na pola prvenstva i osvojio sam praktično dve titule i jedan Superkup. Jedan lijep period", prisjeća se Vladimir Kovačević.

Stameni defanzivac koji se iz Šerifa vratio u Vojvodinu imao je i jednu dosta komičnu situaciju upravo sa Targanišvilijem.

"Važi Tanganišviliju su povukli broj, i ja dođem i tražim broj 5, a njemu visi uramljen dres u kancelariji. Tu sam se malo ugrizao za jezik", priča za MONDO uz osmijeh Kovačević.

TO NEMA NIKO – 3 STADIONA!

Izvor: Profimedia

Ono što je u svom prvom razgovoru za MONDO povodom ulaska u Ligu šampiona Dušan Marković istakao je koliko Šerif ulaže novca. Sada ističe, da se poslije godina ulaganja ogromnih para sve to vratilo gazdama kluba.

"Vidi, iskreno da ti kažem ja mislim da ljudi u Srbiji i po svijetu nisu svesni kako izgleda ta baza i kako izgleda taj klub. Koliko se ulaže i koliko se uložilo. Dva glavna stadiona imamo, jedan za Ligu Šampiona prima 13.000 ljudi, a drugi za domaće utakmice prima 6.000 - 7.000. Treći je zatvoreni koji prima 3.000 ili 4.000. Plus 13 pomoćnih terena!"

Naši sagovornici uz to ističu da su uslovi za trening i oporavak fantastični, a dolasci u Šerif sa ovih prostora su sve češći, jer svi odande donose lijepa iskustva.

"Ja sad kad sam dolazio iz Kortrajka bilo mi je predočeno da su oni šampioni, veliki klub koji ima evropske ambicije. Dobio sam korektan ugovor, a to što smo igrali kvalifikacije za LŠ bilo mi je sjajno. Bio je Vujadin Savić tu koji je onda otišao u Zvezdu i svi Balkanci su imali dobra iskustva sa klubom", istakao je Vladimir Kovačević za MONDO.

Zbog svega toga nije mu bilo teško da lijepi belgijski Kortrajk zamijeni Tiraspoljom.

"Belgija je cijela lepa, blizu je Francuska, Holandija... Ali Tiraspolj ima svojih prednosti i mana. Meni je bilo bitno uslovi za trening dobri i da imam negdje da izađem na večeru, na kafu, a toga ima. Korektan gradić u kom imaš sve što ti treba."

A koliko se u Šerifu ozbiljno radi, svjedoči i sadašnji član ekipe Dušan Marković, koji ističe da čak ni poslije pobjede nad Realom nema opuštanja. Jednostavno, Šerif je klub u usponu koji nema namjeru da stane.

"Generalno stvarno mislim da neki nisu ni svjesni, mislim da treba malo da se slegnu utisci. Svi su ovdje profesionalci, ima euforije, ali gleda se na to profesionalno. Sljedeća utakmica u subotu je nama baš bitna u prvenstvu, tako da se spremamo za to", ističe on.

Malo ko će gledati susret Šerifa sa Milsamijem u subotu, ali kada dođu na San Siro za 20 dana svi će se pitati mogu li da “otkinu” bodove Interu. I ako uspiju to više neće biti iznenađenje!