Musemić u nedjelju drugi put u sezoni protiv "svog" Sarajeva: Očekujem znatno drugačiji meč od onog sa starta sezone

Veliki derbi igra se u nedjelju od 17 časova

Tuzla siti "šepuri" se na prvom mjestu m:tel Premijer lige BiH nakon prvog kruga – a na startu drugog, u velikom derbiju, dočekuje Sarajevo!

Strateg Tuzlaka i nekadašnji trener Sarajeva u pet mandata Husref Musemić rekao je, u najavi utakmice, da očekuje mnogo drugačiji međusobni duel od onog sa starta sezone.

"Sarajevo dolazi sa puno većim i kvalitetnijim fondom igrača, mi smo prvi na tabeli i to je situacija koja je za nas nova. Očekujemo kvalitetnije Sarajevo i težak meč gdje moramo uložiti puno znanja, truda, energije i koncentracije da bismo došli do pozitivnog rezultata", istakao je Musemić.

Premijerligaški lider nema problema oko sastavljanja igračkog kadra za ovaj duel.

"Prvi put da imamo sve igrače na raspolaganju i nadam se da će tako ostati do nedjelje. Sarajevo dolazi u novom izdanju, tim koji je puno više bodova osvojio na strani nego kući i to vam sigurno nešto govori. Kada sve saberemo čeka nas teška utakmica i potpuno drugi protivnik nego što je to bilo u prvom kolu kada je kvalitet u pitanju."

Da li je Tuzla siti favorit?

"Obje ekipe igraju otvoreno i stvaraju puno šansi. Vjerovatno će biti i u nedjelju dosta šansi i golova s obje strane, a ko će se u svemu tome bolje snaći - vidjećemo. Nakon teške utakmice protiv Veleža mislim da smo u ovih sedam dana uspjeli da se osvježimo i da ćemo ući u meč spremni da odigramo kvalitetno. Kakav će na kraju rezultat biti - to ćemo vidjeti", istakao je Musemić.

Utakmica se igra u nedjelju na Tušnju od 17 časova uz direktan prenos na TV Arena sport.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 12. kolo

Subota:

Leotar – Radnik (15.00)

Posušje – Velež (15.00)

Zrinjski – Široki Brijeg (19.00)

Nedjelja:

Rudar Prijedor – Sloboda (15.00)

Tuzla siti – Sarajevo (17.00)

Ponedjeljak:

Borac – Željezničar (18.00)