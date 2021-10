Očekujte totalnu ofanzivu Srbije! Mitrović i Rajković samouvjereni: Mi se pitamo protiv svakog rivala!

Aleksandar Mitrović i Predrag Rajković puni samopouzdanja pred mečeve sa Luksemburgom i Azerbejdžanom.

Izvor: Youtube/printscreen/ Fudbalski savez Srbije

Dvije utakmice i šest osvojenih bodova. To je cilj koji je reprezentacija Srbije postavila pred sobom u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Prvi rival na tom putu im je Luksemburg u gostima, poslije čega dočekuju Azerbejdžan. U oba meča ulaze sa ulogom velikog favorita.

O tome i drugim temama su na konferenciji za štampu pričali Aleksandar Mitrović i Predrag Rajković.

"Luksemburg je pokazatelj da nema više lakih rivala. Ako ne uđete u meč sa fokusom od 100 odsto mogu da budu neprijatan rival. Imaju dosta kvalitetnih pojedinaca, posebno u napadu i mogu da budu nezgodni ako im to dozvolimo. Favoriti smo i pojedinačno i timski. Sve to je na papiru, moramo da odigramo kako treba na terenu. To je za nas prva i najvažnija utakmica. Oni su pokazali da mogu da budu opasni ako im se da prostor. Znamo dobro njihove vrline i mane i pokušaćemo to da iskoristimo, Nemamo šta da krijemo, idemo po tri boda", rekao je Mitrović.

Slično mišljenje ima i čuvar mreže nacionalnog tima koji će posebnu pažnju morati da obrati na Sebastijana Tila.

"Dobar su tim, pokazali su to i u Beogradu, ali smo mi favoriti i želimo pobjedu. Što se Tila tiče vidio sam gol koji je dao Realu, pogodio je i protiv nas ovdje. Ima dobar šut i moramo svakog igrača da gledamo, posebno one koji mogu da naprave razliku. Pokušaćemo da ih sprečimo da dođu do šanse", ističe Rajković.

Ovako je izgledao meč protiv Luksemburga u Beogradu:

Stvari bi bile još bolje da nije bilo remija u Irskoj. Posebno zbog načina na koji je meč odigran.

"Odigrali smo jako dobru utakmicu, sve je izgledalo kako treba osim rezultata. Od Piksijevog dolaska smo pokazali dosta dobrih partija, igramo ofanzivno, mi se pitamo protiv svakog rivala. Možete da očekujete totalnu ofanzivu, na gol više u svakom meču. Neodstajalo nam je malo sreće u Irskoj, da smo zatvorili meč drugim golom. To je fudbal, nekad lopta neće u gol i dešavaju se stvari koje su malo čudne. Pokazali smo da smo ozbiljna reprezentacija protiv ekipe koja ima igrače iz najboljih klubova. Nadam se da će igra da bude ista, a rezultat bojli u narednim mečevima", kaže Mitrović.

Pomak u igri je očigledan.

"Stvarno igramo dobro od Piksijevog dolaska, vidi se želja, borba, dobre akcije, dobar i napadački fudbal. Falilo nam je sreće u Irskoj. Imamo još tri meča i priliku da se kvalifikujemo za Mundijal", pojašnjava Predrag.

Na tom meču je napadač Fulama igrao uprkos povredi koju je imao. Pohvalio ga je i selektor Piksi zbog toga.

"Nije ništa strašno, udarac kao udarac, tako nešto se dešava. Bilo je problema oko mog igranja, zbog toga što je oteklo ispod oka, nos je naprsao, ništa strašno. Ispalo je dobro, odigrao sam meč bez problema. Što se realizacije tiče, možda nije bio moj dan. Na kraju smo mi sami sebi dali gol. Nekad svaki šut uđe, nekada neće da uđe pa i rukom da šutiraš. Imali smo malo sreće možda sa Portugalom, možda se to sad vratilo."

Golman "orlova" je spreman za sve.

"Posao mi je da budem spreman da intervenišem. Ni u Irskoj nisam imao mnogo posla, pa smo u posljednjih nekoliko minuta mogli da primimo i drugi gol. Ne smijem da se opustim, to može da dovede do greške. Vjerujem u saigrače i da ćemo kontrolisati igru u ove dvije utakmice. Poslije toga imamo Portugal u novembru, idemo i tamo sa namerom da damo maksimum, imamo dobre igrače. Ipak, prije toga razmišljamo o ova dva meča. Nadam se da će mreža biti sačuvana i da ćemo dati što više golova, ko zna, možda na kraju i gol-razlika bude odlučivala."

Ako stvari budu išle po planu taj meč u Portugalu bi mogao da odluči o svemu.

"Ima do Lisabona još dugo, imaju i oni svoje mečeve. Treba da razmišljamo samo o sebi, prvo da dobijemo Luksembrug i Azerbejdžan, pa onda da idemo u Portugal sa samopouzdanjem i da se nadigravamo sa njima tamo, pa da daš sve od sebe. Sa njima može da se igra. Prvo ova dva meča, pa ćemo lako za Portugal, za takve mečeve motivacija ne treba", priča Mitrović.

Sjajni golgeter ne smatra da je pod pritiskom.

"Golovi nisu opterećenje, to je posao nas koji igramo u napadu. Možda jeste pritisak, ali mi u svaki meč ulazimo sa željom da damo što više. Volio bih da dam bar još dva Luksemburgu. Šalu na stranu, najbitnije je da ekipa igra dobro, kada je to slučaj, golovi će doći. Opterećenja nema, za to smo plaćeni, volimo to što radimo. Svaki napad počinje od odbrane i svaka odbrana počinje od napada. Na obje strane terena igramo sa 11 igrača i u ofanzivi i defanzivi. Mi smo tim, a možda primamo neki gol više zbog naše ofanzivne igre i igre na gol više. Zato i kažem da ne treba odvajati odbranu od napada."

Kada je u pitanju forma i Aleksandar i Predrag su prezadovoljni.

"Možda nedostaje još neki gol. Zadovoljan sam, osjećam se dobro i komforno na terenu. Igram dobro, postižem pogotke. Svaki napadač to voli".

Na to se nadovezao Rajković.

"Kao što Mitar želi da postigne što više, ja želim da primim što manje golova. Bilo bi lijepo da na narednim mečevim on trese mrežu,a da je ja sačuvam. U dobroj sam formi, biću još bolji kako u klubu tako i u reprezentaciji", zaključio je Rajković.

Vrijeme je za nove mečeve i nadamo se, nove pobjede!