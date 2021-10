"Svaka čast Dodiku što je došao da navija za Borac, to je fantastično!" Tomislav Ivković pohvalio ambijent na Gradskom!

Trener Željezničara pohvalio je kompletan ambijent na Gradskom stadionu, a posebno ponašanje srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Fudbalskog saveza BiH Vice Zeljkovića

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Borac i Željezničar remizirali su rezultatom 1:1 u derbiju 12. kola m:tel Premijer lige BiH.

Okršaj na Gradskom stadionu odvio se u sjajnom ambijentu, što je, na konferenciji za novinare, pohvalio i trener gostiju i proslavljeni golman Tomislav Ivković, pohvalivši dolazak i ponašanje srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji je zauzeo jedno od mjesta u svečanoj loži.

"Ambijent je bio fantastičan, bilo je puno publike, bilo mi je zaista drago kad vidim sportskog čovjeka, bez obzira što je iz politike, gospodina Milorada Dodika da dođe na utakmicu i navija za svoj klub. Za mene je to fantastično i uživao sam u tome, i svi ostali koji su ga pratili. Vidim da je na tribinama bio i predsjednik Saveza (Vico Zeljković, op.a.), svaka im čast i jednom i drugom i to je dokaz kolika je važnost ove utakmice, koliko cijene igrače i sve one koji su bili na današnjoj utakmici", istakao je Ivković.