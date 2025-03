"Jokić je druga stvar, samo Stojaković bolji od mene": Gurovićeve riječi Grcima odjeknuće u Srbiji

Nekadašnji srpski košarkaš Milan Gurović tvrdi da je bolji od svih srpskih košarkaša u istoriji NBA lige, osim Nikole Jokića i Peđe Stojakovića.

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić već godinama dominira NBA ligom, svojevremeno je jedan od najboljih internacionalaca u američkoj košarci bio Predrag Stojaković, a Srbija je dala još nekoliko veoma bitnih igrača najjačoj ligi na svijetu. Nekadašnji košarkaš Milan Gurović smatra da je od svih njih - izuzev Peđe i Nikole - bio bolji košarkaš.

Veliki intervju za grčke medije bivši reprezentativac Jugoslavije, košarkaš Partizana, Crvene zvezde i brojnih drugih timova završio je poređenjem sebe i drugih srpskih košarkaša. Iako su NBA ligu tokom svojih bogatih karijera igrali košarkaši poput Aleksandra Đorđevića, Predraga Danilovića ili Vlada Divca, a već godinama igra kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović, Gurović smatra da je on bio na višem nivou.

Priliku da se preseli u najjaču košarkašku ligu na svijetu Gurović je imao tokom veoma turbulentnog perioda u karijeri. Potpisao je predugovor sa Baskonijom za sezonu 2003/04, zatim sa reprezentacijom učestvovao na Evropskom prvenstvu i onda odlučio da se ne javi španskom klubu zbog pritisaka trenera Duška Ivanovića. Pominjao se nastavak karijere u Hemofarmu, završio je u Vojvodini, a mogao je u Teksasu - tačnije San Antoniju.

"Otišao sam u Vojvodinu koja nije bila moj nivo tada. Htio sam samo da odem kući na godinu dana. U decembru 2003. godine me je Greg Popovič zvao da dođem u San Antonio jer me je vidio u Indijanapolisu. Sviđalo mu se kako igram, ali me Vojvodina nije pustila, pa sam tako propustio šansu, a bio mi je san da odem u NBA. Od svih Srba koji su igrali u NBA, sa izuzetkom Jokića koji je druga stvar, samo je Stojaković bolji igrač od mene", rekao je Milan Gurović za grčku Gazetu.

Navodno je Greg Popovič imao ideju da Milan Gurović bude rezerva Hidajetu Turkogluu, koji je nekoliko mjeseci ranije stigao nakon tri sezone u Sakramento Kingsima gde je bio saigrači Vlada Divca i Peđe Stojakovića. Tokom sezone 2003/04 za San Antonio Sparse igrali su još i slovenački centar Rašo Nestorović, francuski plejmejker Toni Parker, odnosno južnoamerikanci Aleks Garsija iz Brazila i Manu Đinobili iz Argentine. Prva zvijezda tima bio je legendarni Tim Dankan, a ekipa je u polufinalu Zapada izgubila od Lejkersa (4:2).

Sa druge strane, Gurović je ostao u Novom Sadu nekoliko mjeseci, a zatim je bilo vrijeme za novu selidbu. Sve je bilo dogovoreno oko njegove selidbe u Uniks, ali je nakon odlaska u Rusiju promenio odluku nezadovoljan uslovima za trening i život njegove porodice. U oktobru 2004. godine potpisao je za Partizan, a nakon dva meseca je otišao iz kluba. Sezonu je završio u dresu Huventuda, narednu je odigrao za Crvenu zvezdu, a nakon jedne sezone u poljskom Prokomu i turskom Galatasaraju završio je karijeru.