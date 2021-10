"Bili smo jako opasni u kontranapadima, ali falio je taj završni pas da kaznimo Borac na surov način. Bez obzira što smo mi bili opasniji, mislim da je remi ipak nekako najpošteniji, obzirom na sve što su igrači pokazali."

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Trener Željezničara i proslavljeni golman reprezentacije Jugoslavije Tomislav Ivković bio je zadovoljan onim što je njegova ekipa prikazala u derbiju sa Borcem, u kojem je osvojila bod (1:1).

"Čestitao bih i jednoj i drugoj ekipi na ponašanju, borbenosti, agresivnosti, htijenju, dali su svi svoj maksimum. Derbi je zaista bio pravi, možda smo mi za jedan jezičak bili bolji što se tiče šansi. Možda smo mogli na kraju da osvojimo tri boda, međutim to je fudbal. Moram da pohvalim svoje igrače, danas je jedan derbi igralo jako puno mladih igrača, ali dali su maksimum i na tome im čestitam. Očekivali smo da Borac podupla bokove, da se dignu i bekovi i krila. Dogovorili smo se na početku da nećemo mijenjati, da ćemo ostati u 4-4-2, međutim Borac nas je prisilio da vratim Subašića na lijevo, a Gasala na desno krilo, da zatvorimo bokove, i u tome smo uspjeli. Bili smo jako opasni u kontranapadima, ali falio je taj završni pas da kaznimo Borac na surov način. Bez obzira što smo mi bili opasniji, mislim da je remi ipak nekako najpošteniji, obzirom na sve što su igrači pokazali."

Vidi opis "Borac nas prisilio na promjenu taktike!" Ivković o taktici za remi sa Borcem: Bili smo bolji, ali falio završni pas... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 1 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 2 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 3 / 35 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 4 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 5 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 6 / 35 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 7 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 8 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 9 / 35 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 10 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 11 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 12 / 35 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 13 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 14 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 15 / 35 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 16 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 17 / 35 Izvor: MONDO/Nebojša Šatara Br. slika: 35 18 / 35 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 19 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 20 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 21 / 35 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 22 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 23 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 24 / 35 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 25 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 26 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 27 / 35 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 28 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 29 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 30 / 35 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 31 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 32 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 33 / 35 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 34 / 35 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 35 35 / 35

U ovoj utakmici je Željezničar možda i najbolje djelovao u fazi napada.

"Naša najslabija utakmica je bio Zrinjski, gdje nismo napravili nijednu šansu. Na svim ostalima napravili smo puno šansi i falila nam je ta realizacija i to je naš najveći problem. Onda smo pred meč sa Leotarom promijenili sistem, zaigrali smo sa dva špica, da bismo sa što više igrača dolazili u završnicu, pogotovo kad igramo kući. Danas smo odigrali pametno, Gasal i Zdunić su bili ta dva špica, ali su bili vrlo pokretljivi, ulazili su u taj međuprostor i stvarali puno problema. Imali smo zaista dobrih situacija u prvom poluvremenu, postigli smo gol, ali isto tako moram reći da je Vranješ majstorski postigao gol. To je tip igrača koji ima takav potez, takav kvalitet, bez obzira koliko se trener ljutio što mu niko nije ušao u blok, ali to je njegova majstorija."

U startnoj postavi gostiju našlo se pet igrača ispod 21 godine. Jedan od njih bio je defanzivac Luka Malić, koji se ljetos preselio iz banjalučkog u sarajevski Željezničar.

"Inače ne komentarišem igrače pojedinačno, ali to je igrač koji se diže iz utakmice u utakmicu, karakteran, pošten i može bolje", zaključio je Ivković.