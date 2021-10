Sin Zvezdine legende dobio trenerski posao karijere: Zbog njegovog oca su zvezdaši skupili 150.000 maraka da ostane!

Luka Elsner je novi trener belgijskog velikana, a njegov otac Marko je u Crvenoj zvezdi svojevremeno ostavio traga.

Novi trener belgijskog Standarda postao je Luka Elsner (39). Sin legende Crvene zvezde Marka Elsnera preuzeo je velikana iz Liježa.

Ovaj klub je potvrdio tu informaciju, pa perspektivni trener i sin poznatog fudbalera dobija posao karijere.

Luka Elsner je trenersku karijeru počeo u Sloveniji, gdje je na klupi Domžala imao mnogo uspjeha, osvojivši dvije titule prvaka, uz nacionalni kup i superkup.

U januaru ove godine je postao trener Kortrajka, gdje su stvari išle vrlo dobro po njega, pa će Elsner sada preuzeti Standard iz Liježa.

Inače, njegov otac Marko je bio velikan Crvene zvezde. Marko Elsner je preminuo u maju 2020. godine, a za crveno-bijele je igrao od 1983. do 1987. godine.

Upisao je 128 nastupa za klub u kojem je bio šampion Jugoslavije i osvajač Kupa, a u jednom od svojih posljednjih intervjua za slovenačke medije, Marko Elsner je otkrio koliko su ga navijači Zvezde zaista obožavali.

"Prve dvije godine u Zvezdi, navijači su me zvali skijaš. Onda su počeli da me zovu car. Očigledno su se predomislili i veoma su me cijenili. To potvrđuju i događaji iz posljednjih nedjelja na Marakani", pričao je tada Elsner.

"Kada sam odlazio, jasno sam im dao do znanja da je to bila moja odluka. Imao sam 28 godina i pružila mi se lijepa prilika. Ipak, navijači su insistirali da ostanem. Čak su otišli toliko daleko da su prikupili novac za klub kako bi me zadržao. Tri ili četiri puta sam bio gost na jednoj radijskoj stanici u kojoj se novac prikupljao. A prikupili su mnogo, negdje između 150 i 200 hiljada maraka. Međutim, bio sam odlučan da napravim korak napred. Zahvalio sam se na poštovanju i odlučio sam da odem u Nicu. Nisu se ljutili", ispričao je Marko Elsner.

Njegov sin Luka preuzeo je Standard u teškoj situaciji, pošto posle prvih 10 kola imaju samo 13 bodova i nalaze se na 12. mjestu belgijskog šampionata.