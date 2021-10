Kakvo priznanje! Igrači Partizana i Zvezde među 60 najvećih talenata: Samed i Saša su budućnost svjetskog fudbala!

Renomirani britanski list "Gardijan" objavio je novu tradicionalnu listu najvećih fudbalskih talenata, a na njoj su i igrači iz dva najveća srpska kluba.

Izvor: MN Press/YouTube/Sport Klub/Printscreen

Oni su nova budućnost svetskog fudbala, a među njima su i fudbaleri Partizana i Crvene zvezde! Britanski "Gardijan" je i ove godine objavio listu 60 najvećih talenata sa svih meridijana, a tinejdžeri iz dva najveća srpska kluba su pronašli svoje mjesto.

Radi se o igračima rođenim 2004. godine, a na renomiranoj listi su napadač Partizana Samed Baždar i velika nada Crvene zvezde Aleksandar Kahvić!

"Gardijan" je sedmu godinu zaredom objavio spisak 60 profila igrača od kojih se najviše očekuje, a sada je red na generaciju 2004.

Na listi se nalaze već neka poznata imena poput Gavija iz Barselone, Turčin Emre Demir kojeg je katalonski klub već "kaparisao", ali i dvojica igrača iz domaćih klubova.

Baždar je ofanzivac Partizana rođen 31. januara 2004. godine, a evo kako ga je "Gardijan" opisao:

"On je postizao golove na nevjerovatnom nivou od više od jednog gola po utakmici i vrlo brzo je postao dio prvog tima, gdje je debitovao u maju. Da li će Baždar ostati klasičan napadač ili će igrati iza špica, ostaje da se vidi, jer ima veštine za obje uloge - brzinu, ubrzanje, dribling i, očigledno, odličnu završnicu, ali i dobru viziju igre. On voli da se vraća dublje u sredinu, koristi obje noge i vrlo je inteligentan u svojim kretnjama bez lopte. Njegova marljivost na terenu znači i da je dobar u presingu. Ovaj mladić jednostavno kao da ima sve u svojoj igri", glasio je opis Partizanovog talenta.

Aleksandar Saša Kahvić, sa druge strane, privukao je pažnju prošlog ljeta, kada je bio pozajmljen iz Zvezde mladom timu Grafičara, kada je na debiju čak osam puta tresao mrežu u pobjedi 11:0 protiv Mačve.

"Ovaj 192 centimetra visoki napadač mari samo za golove. Da, možda je nešto do njegove sjajne fizičke građe, ali on definitivno nije samo to. Kahvić je privukao pažnju kada je u prvom meču za tim Grafičara do 17 godina postigao osam golova. Nastavio je da impresionira u omladinskom timu Crvene zvezde, čekajući svoju šansu za ulazak u prvi tim", stoji u objašnjenju "Gardijana" o kvalitetima Kahvića.

Među 60 najvećih talenata je i jedan Hrvat, Marko Brkljača iz Hajduka iz Splita, Bugarin Nikola Iliev iz Intera, kao i Dašmir Elezi, igrač makedonske Škendije.