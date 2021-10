Partizan može do titule i finala Konferencijske lige! Mitar vjeruje u crno-bele: Igraju najbolji fudbal u Srbiji

Aleksandar Mitrović je prije osam godina otišao iz Partizana, ali i dalje prati svaki meč svog omiljenog kluba.

Srbiju bi uskoro u Ligi šampiona mogla da predstavljaju dva tima, a jedan od njih mogao bi i direktno da obezbijedi plasman u elitno takmičenje.

Sve to je posljedica dobrih rezultata srpskih klubova, prije svih Crvene zvezde, u posljednjih pet godina u Evropi. I ove sezone odlično "guramo", pa su tako Zvezda i Partizan sa po dvije pobjede počeli takmičenja u Ligi Evrope i Konferencijskoj ligi, a to sa velikom pažnjom prate i njihovi bivši fudbaleri, danas reprezentativci.

Aleksandar Mitrović i Predrag Rajković podržali su danas svoje bivše klubove na konferenciji za medije posvećenoj utakmicama reprezentacije Srbije sa Luksemburgom i Azerbejdžanom.

"Naravno da pratim i Partizan i Zvezdu, pratim našu ligu, mislim da su dominantni u svojim grupama u Evropi i da igraju dobar fudbal. Favoriti su u skoro svim utakmicama u Evropi, što nije lako, ali to su uspjeli. Želim im svu sreću, posebno Partizanu, mislim da Partizan mođe da dogura, da ne pretjeram, ali i do finala Lige konferencija. Stanojević je dobro sve sklopio, pokazali su to u derbiju, želim im sve najbolje da što duže doguraju", rekao je bivši igrač crno-bijelih Aleksandar Mitrović koji je u Humskoj igrao do 2013. godine.

Upitan da li Partizan može da osvoji šampionsku titulu u Srbiji, prvu poslije četiri sezone dominacije Zvezde, najbolji strijelac u istoriji reprezentacije Srbije poručuje da vjeruje da je to moguće.

"Mislim da je Partizan po mom mišljenju favorit za titulu, igra najbolji fudbal... Neću da kažem da dominira, ali Partizan zaslužuje prvo mjesto i ostaje žal što posle derbija razlika nije još veća. Rano je još da se priča, ima puno da se igra, ako ovako nastave titula se vraća u Humsku", rekao je Mitrović.

U dresu Zvezde igrao je njegov kolega Predrag Rajković koji je 2015. godine otišao u inostranstvo.

"Pratim sve utakmice Zvezde i Partizan i celu našu ligu. Veliki uspjeh za naš fudbal da obje ekipe budu prve u grupi, želim im da prođu dalje sa tog mjesta. Značilo bi to dosta za naš fudbal da u narednim godinama bude direktan plasman u Ligu šampiona", zaključio je Rajković.