Zvezda dominira, zato svima i smeta! Borjan se oglasio: Znamo zašto nas napadaju, ali samo zajedno možemo da pobijedimo

Kapiten Crvene zvezde Milan Borjan je imao jasnu poruku za sve.

Dobio je Dejan Stanković odlične vijesti pred start reprezentativne pauze. Miloš Degenek, Aleksandar Katai, Milan Borjan i Aleksandar Dragović su dobili negativne testove na koronu.

To je ujedno značilo i da sva četvorica mogu da se stave na raspolaganje treneru pred nastavak sezone.

Kapiten crveno-bijelih nije krio zadovoljstvo zbog toga.

"Odlično se osjećam. U potpunosti sam se oporavio, sve je u najboljem redu i treniram maksimalno. Ne samo ja, već čitava ekipa radi na vrhunskom nivou kako bi što spremniji dočekali sve izazove koji slijede. Pred nama je gust raspored do nove pauze u novembru, praktično ćemo dva puta nedjeljno igrati utakmice, i to je nešto za šta su potrebne i fizička i mentalna snaga. Ipak, vjerujem da smo sposobni da ponovo usrećimo sve one koje su uz nas i da dobrim rezultatima 'natjeramo' zvjezdaše da budu ponosni", rekao je Borjan za klupski sajt.

Imao je posebnu poruku za navijače.

"Zvezda je u posljednjih pet godina mnogo porasla, vratila se tamo gdje pripada, i dominira. Baš zato imam osjećaj da svima smeta i da su svi krenuli u napad na nju i na svakog od nas. Osjećam da su samo zvjezdaši uz nas, uz svoj klub, ali i to je dovoljno, jer mi uz pravu podršku sa tribina možemo da pokažemo da smo jači od svega i od svih. Zato pozivam sve zvjezdaše da budu uvijek uz nas, na svakoj utakmici, na svakom stadionu, a naročito na Marakani. Jer zajedno na taj način sve možemo da pobijedimo i na terenu i van njega i da pokažemo da smo sa razlogom najveći", jasan je Borjan.

Zvezda u subotu gostuje Kolubari u Lazarevcu (15.55h), a 21.10 ide u Dansku na meč sa Mitjlandom u Ligi Evrope.

