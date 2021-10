Najveći talenat Zvezde gladan  - biće ih još: Stanković mu držao "lekciju", a on već ima novi cilj!

Mladi fudbaler žali za propuštenim šansama, ali gleda i unaprijed, pošto će biti još golova u dresu Zvezde!

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je demonstrirala silu u Lazarevcu, ubjedljivo savladala Kolubaru (7:1) i spremila se za Evropu. Nakon impresivnog izdanja u Superligi Srbije Dejan Stanković govorio je i o Marku Lazetiću, mladom fudbaleru kojem sve češće daje šansu.

Sinovac bivših igrača Nikole i Žarka upisao je svoj debitantski gol u seniorskom timu crveno-bijelih, nakon što je u Omladinskoj školi Zvezde uspio da zatrese mrežu rivala trocifren broj puta!

Ovaj gol je ipak drugačiji jer je došao u društvu ''odraslih''. Filipo Falko je asistirao, a napadač rođen 2004. godine pogodio za konačnih 7:1!

''Pamtiću ovu utakmicu dugo. Korak po korak idem i ostvarujem snove i ispunjavam sve ono zbog čega sam i počeo da se bavim fudbalom. Poslije debija uslijedio je i prvi pogodak. Kad se sjetim te utakmice protiv Rada kada sam pogodio stativu, iznervirao sam se što već na debiju nisam pogodio, ali znao sam da će doći ovaj dan. Zahvalio bih se i Falku na asistenciji, a moram da istaknem da mi je žao i što minut prije toga nisam postigao pogodak. Gladan sam golova i ovo je samo jedan u nizu. Pogoditi za prvi tim Crvene zvezde je stvarno nešto posebno'', rekao je Lazetić za klupski sajt.

Mladi fudbaler tek je počeo da sanja u crveno-bijelom dresu. Odmah je pred sebe postavio novi izazov.

''Sljedeći cilj je da se na našem stadionu upišem u strijelce. Siguran sam da ću i to uspjeti i to vrlo brzo. Sama utakmica je bila otvorena, imali smo dobar rezultat, i što se mene tiče, odgovaralo mi je to što sam imao mnogo prostora da napadam gol rivala. Zaslužena pobjeda, arhiviramo meč sa Kolubarom i okrećemo se Midtjilandu'' zaključio je napadač koji će tek naredne godine postati punoljetan.

On je ove sezone upisao 195 minuta u takmičarskim utakmicama za seniorski tim. Debitovao je prošle sezone, a Dejan Stanković vjeruje u njegove kvalitete. Da Zvezda ima bisera potvrdilo je i interesovanje Milana, ali je Zvezdan Terzić otkrio da napadač nije na prodaju!