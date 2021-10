"Nismo u najboljem momentu, ali idemo da se nadigravamo!" Zvijezda 09 u srijedu u Turskoj protiv Trabzona!

Juniore kluba iz etno-sela Stanišići čeka revanš utakmica prvog kola omladinske Lige šampiona

Izvor: Promo/FK Zvijezda 09

Juniori Zvijezde 09 otputovali su jutros u Tursku, gdje će u srijedu odmjeriti snage sa Trabzonsporom u revanšu prvog kola omladinse Lige šampiona.

Prvi meč, igran 29. septembra na stadionu u Ugljeviku, završen je pobjedom turskog predstavnika rezultatom 0:1, pa je pred izabranicima Zlatka Krmpotića težak zadatak na putu ka željenom drugom kolu.

Predaje, naravno, nema.

"Prije same najave utakmice moram da se vratim na prethodnu i da ponovim da smo utakmicu odigrali taktički fenomenalno. Na žalost, individualne greške dovele su nas do nepovoljnog rezultata. Što se tiče utakmice u srijedu, idemo da se nadigravamo. Igrački nismo baš u najboljem momentu. Pretrpani raspored i smanjeni roster uticao je na umor kod igrača. Svakako, sve će se to zaboraviti u srijedu kad se istrči na teren. Protivnik je veoma ozbiljna ekipa, što se vidjelo u prvoj utakmici u Ugljeviku. Gledaćemo da napravimo dobar tim kako bi odigrali što bolju utakmicu i naravno da prođemo u naredni krug omladinske Lige šampiona", rekao je Krmpotić za zvanični sajt kluba iz etno-sela Stanišići.

Izvor: Promo/FK Zvijezda 09

Ukoliko budu uspješni u prvom kolu, igrači Zvijezde 09 će se u drugom sastati sa boljim iz dvomeča norveškog Rozenborga i danskog Mitjilanda.

Prva utakmica, igrana u Norveškoj, završena je pobjedom gostiju rezultatom 2:4.