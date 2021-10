Želio sam da dođem u Zvezdu, ali fizički više nisam mogao: Igrao za Srbiju i velikane, a "Marakana" ostala san!

Napravio je sjajnu karijeru, igrao za Inter, Fiorentinu, Bazel, Štutgart, ali crveno-bijeli dres je ostao san.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji reprezentativac Srbije Zdravko Kuzmanović je u svojoj karijeri napravio jednu veliku odluku, a to je da zaigra za Srbiju.

Iako je rođen u Švajcarskoj i nastupao je za mlađe selekcije ove zemlje nije imao nikakvu dilemu za koga želi da nastupa u seniorskom fudbalu.

''Ja sam od trenutka kad je poziv stigao znao da ću zaigrati za Srbiju. Volim naš narod, zemlju i volim da se borim za nju. Mnogi su govorili ''Kuzma, što to?'', ali se nisam dvoumio, iako sam tada srpski govorio mnogo gore nego sada'', rekao je Kuzmanović u intervjuu za TV Arena sport.

On se vrlo brzo uklopio u nacionalni tim, a tada je kod Radomira Antića postao standardni reprezentativac.

"Bila su to velika imena, ja sam sa svima bio dobar. Znao sam nekoliko njih i prije dolaska, imao sam veliki respekt, jer kada uđeš tamo kao klinac moraš da imaš respekt, ali sam na terenu to isklljučivao. Mislim da su me dobro prihvatili a i ja njih, bilo je opušteno", dodao je on.

Na kraju je ponovio ono što je nekoliko puta već isticao, da mu je velika želja bila da završi karijeru u Zvezdi, ali da su ga u tome spriječile povrede.

''Jeste mi to bila želja, ali da se ne lažemo, imao sam dosta povreda na kraju karijere i nisam htio da dozvolim sebi da dođem, a da ne mogu da pružim maksimum. Ja sam zaista želio, ali fizički nisam mogao i odlučio sam da prekinem karijeru'', zaključio je Kuzmanović.