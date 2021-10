Ronaldo žestoko isprozivao legende Juventusa: Najlošiji učenik će uvijek reći da mu najbolji NIJE drag!

Nije htio da ćuti Portugalac.

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo bio je nezadovoljan u Juventusu i tri dana pred kraj prelaznog roka je otišao u Mančester junajted, a to se nije dopalo kapitenu "stare dame" Đorđu Kjelinija.

Italijan je "pecnuo" Ronalda i poručio da to nije fer što je uradio, dodavši da bi bilo bolje po njih da je otišao i ranije. Nije se samo na tome završilo, Leonardo Bonući je rekao i da je u Juventusu sve bilo podređeno Ronaldu i da je to štetilo timu, a očigledno je da su ove riječi brzo stigle i do portugalskog napadača.

Samo što je postigao gol na "Old Trafordu" za pobjedu Junajteda nad Atalantom u Ligi šampiona (3:2), a pred važan duel u Premijer ligi protiv Liverpula, Ronaldo je imao šta da poruči saigračima iz Juventusa.

"Znam kada je mom timu potrebna pomoć u odbrani, ali moja uloga u klubu je bila da postižem golove i da im donosim pobjede. To je dio mog posla", rekao je Ronaldo za "Skaj Sports".

U njegovom glasu osjećala se potreba da objasni.

"Ljudi koji to ne žele da prihvate jednostavno me ne vole, ali iskreno - imam 36 godina i sve sam osvojio što postoji, a sad bi trebalo da brinem o tome što neko ima nešto loše da kaže za mene? Mirno spavam noću, idem u krevet čiste savjesti", dodao je Ronaldo i zaključio:

"Ako neko pita najlošijeg učenika da li mu je najbolji učenik drag, reći će da nije".

Vidjećemo da li će se zaustaviti na ovome ili će mu se javiti i bivši saigrači iz Juventusa u kome je proveo prethodne tri sezone i sa njima osvojio dvije titule u Seriji A, ali nije napravio pomak dalje u Ligi šampiona.