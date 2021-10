Haos u Italiji! Golman poludio zbog penala, htio da bije rivala: Ponizio ga "panenkom", odmah krenuo da ga juri! (VIDEO)

Andrea Pinamonti je postigao gol, ali je tako ponižavao golmana Salernitane.

Izvor: Twitter/MatthijsPog/Screenshot

Empoli i Salernitana odigrali su vrlo zanimljiv meč u 9. kolu Serije A u kome smo vidjeli čak šest golova, ali i jedan incident koji je vrlo brzo postao viralan na društvenim mrežama.

Domaći tim je pobijedio 4:2, a već do poluvremena su napunili do vrha mrežu novajlije u eliti Salernitane. Empoli je u posljednjim sekundama prvog dijela preko Andree Pinamontija iz penala došao do četvrtog gola, a onda je nastao potpuni haos na terenu i to zbog načina na koji je postignut gol.

Nije uradio Pinamonti ništa nedozvoljeno, ali je "panenkom" prevario Vida Beleca i tako ga isprovocirao da nasrne na njega, pa je nastao pravi kuršlus na terenu.

Belec je procijenio da je tim potezom Pinamonti omalovažavao njegovu ekipu, pa je zato nasrnuo na mladog napadača.

Jedva su ga smirili saigrači, a izgleda da je njegov potez bar malo natjerao igrače Salernitane na inat. U nastavku su uspjeli da postignu dva gola, ali ne i da odnesu bod.

Ponos su, bar donekle, uspjeli da spasu.