"Vjerujem. Naravno, vjerujem" - Ivajlo Petev o mogućem plasmanu "zmajeva" na Mundijal!

"Sretan sam zbog povratka ključnih igrača. Nisam neko ko bi nekoga favorizovao. Nisam za Mundijal svake dvije godine. Meni je odlično u BiH", rekao je Ivajlo Petev.

Vjerujem od prvog dana, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za agenciju "Anadolija" Bugarin Ivajlo Petev (46), selektor Bosne i Hercegovine, odgovarajući na pitanje da li njegovi izabranici mogu napraviti senzaciju i izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo "Katar 2022".

Šta može biti ključno u predstojeće dvije novembarske utakmice protiv Finske i Ukrajine kako bi fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila drugo mjesto u grupi D kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ”Katar 2022”, odnosno kako bi se eventualno plasirala u plej-of?

"Puno stvari je ključnih. Najbitnije je da budemo zdravi u glavi, da smo zdravi psihički i naš pristup. Puno se stvari dogodi tokom utakmica, ali ne možemo dozvoliti ni trenutak da gubimo glavu. Moramo znati svaki trenutak šta radimo, kako radimo na terenu i to mi je najbitnije", rekao je selektor BiH.

U tim se vraćaju Rade Krunić, Miralem Pjanić, Edin Džeko je odličan u Italiji… Na "slatkim mukama" ste kome dati prednost u naredne dvije važne utakmice?

"Teško?! To je dobro. Svi koje ste spomenuli naši su ključni igrači. Sretan sam zbog toga, ali najbitnije je da ovi koji startuju i ovi koji će ući s klupe daju sve od sebe. Naši igrači znaju igrati i sada treba da odradimo dobar posao".

- Imamo temelj koji daje motivaciju -

Gdje prijeti najveća opasnost od Finske, gdje od Ukrajine?

"Daleko je sve još. Prva naša utakmica je Finska i trebamo se fokusirati na nju, a onda ćemo misliti na Ukrajinu. Jako je bitno da odigramo dobro i pokušamo pobijediti Finsku, a nakon toga ćemo misliti na Ukrajinu. To je neki kratkoročni plan".

Vjerujete li da Bosna i Hercegovina može napraviti senzaciju te u konačnici se i plasirati na Mundijal u Katar?

"Vjerujem od prvog dana. Vjerujem našim momcima. Pokazali su veliki profesionalizam. Vjerujem da možemo, da odigramo dobro i pokušamo da pobijedimo i sakupimo toliko bodova koliko nam treba".

Šta je to što vas je najviše impresioniralo od kada ste selektor Bosne i Hercegovine?

"Najviše me impesioniralo da su igrači uzeli ovo što imam u glavi, neku moju ideju te da su kliknuli na to. Neke ideje koje sam od prvog dana pokušao uvesti su prihvatili i jako sam sretan zbog toga".

Koje stvari Bosna i Hercegovina mora popraviti u igri i na čemu treba najviše raditi?

"Uvijek treba raditi na puno stvari, da budemo bolji, da napredujemo. Svaku utakmicu želimo izgledati što bolje tako da imamo još puno posla. Međutim, temelj koji imamo daje mi motivaciju i samopouzdanje da radimo na tome, jer imamo jako kvalitetnu generaciju. To su kvalitetni momci, tako da sve zavisi od nas".

Plasman na EURO 2024 glavni je zadatak postavljen pred vaš stručni štab. U nacionalnom timu pojavila se i nova baza igrača. Da li su kadar koji može odgovoriti na prioritetan cilj?

"Vjerujem. Naravno, vjerujem. Ako ne vjeruješ ne možeš ništa dobiti, ne samo u fudbalu nego i u životu. Ipak, ne želim kalkulisati šta će biti za godinu, dvije. Imamo kratkoročni plan, prvo Finska pa Ukrajina i to je meni sada u glavi".

- S VAR-om se gube emocije -

Šta mislite o inicijativi FIFA o svjetskim prvenstvima svake dvije godine?

"Ne možemo uticati na to. Mislim da sadašnji raspored je OK (svake četiri godine svjetska i evropska prvenstva, op.a.). Ali, ako oni to promijene mi ćemo morati igrati, trenirati i pokušati se plasirati. Lično, kažem, mislim da je OK ovo sada".

Nervira li vas nekada VAR tehnologija, odnosno odluke, recimo, kada se zbog centimetra u ofsajdu nakon tri minuta poništi gol?

"Zanimljivo pitanje. Znate kako, i u fudbalu i u životu sve napreduje - nova tehnologija. Malo se emocije gube, nekada odradiš dobru akciju, zabiješ gol, a onda to VAR poništi. Pogube se emocije, ali smanjile su se sudijske greške. Opet kažem, prihvaćamo sve što FIFA misli da je bolje za fudbal".

Ko je prema vašem mišljenju najbolji fudbaler današnjice?

"Svi u svijetu pričaju o Mesiju i Ronaldu, takmiče se ko je bolji. Međutim, nisam neko ko bi nekoga favorizovao. Za mene su najbolji moji igrači, oni koje treniram".

Pretpostavljam onda nemate favorita ni među kolegama trenerima?

"Puno sam učio do sada i puno ću učiti. 'Kradem' od svakoga pomalo, šta mi treba. Posebno poštujem Unai Emerija. Ostavio je veliki utisak na mene, jer sam bio kod njega 20 dana prije osam, devet godina kada je bio trener Valensije. Pokazao mi je mnogo stvari i 'ajmo reći da kod mene izaziva veće simpatije u poređenju s ostalim trenerima. Uvijek navijam za klubove koje vodi, jer je bio prefer prema meni. Pokazivao mi je sve, kako vodi tim i radi u Valensiji".

Konkretno, koja je vaša fudbalska filozofija?

"Tu je puno komponenata. Prije nekoliko godina izjavio sam da bih volio da moja ekipa u napadu igra kao Španci, u defanzivi kao Italijani, a da imamo disciplinu kao Njemačka".

Onda bi Bosna i Hercegovina bila prvak svijeta, zar ne?

"A, vidite to je u mojoj glavi. Pokušaćemo odraditi barem nekih 40, 50 odsto od toga. To je naš pristup i to su igrači prihvatili. Naravno, to je jako teško odraditi, ali ako odradiš neki postotak, opet, biće bolje. Fudbal je za ljude. Na terenu treba biti takav da navijači budu sretni i zadovoljni onim što vide".

- Fudbal je moj hobi, profesija i ljubav -

Možete li se ukratko opisati javnosti u Bosni i Hercegovini. Ko je Ivajlo Petev u privatnom životu?

"Jedan običan čovjek koji ima porodicu i prijatelje. Takav sam, kakav sam bio prije 25 godina kada sam počeo igrati. Sada sam malo mirniji i u godinama iskusniji. Ne samo u fudbalu, nego i životu. Jednostavan sam. Običan čovjek".

Kako najviše provodite slobodno vrijeme?

"Nemam poseban hobi. Fudbal je moj hobi, profesija i ljubav, tako da volim pogledati i neku drugoligašku utakmicu, Premijer ligu, Ligu šampiona, Ligu konferencija. Uglavnom odmaram gledajući fudbal".

Ima li barem još neki sport kojeg volite, pratite ga?

"Nažalost, ne. Fudbal je fudbal. Fudbal je strast".

Nemate igračkog i trenerskog, imate li životnog uzora?

"Uh… Najbitnije je biti realan, iskren i dobar prema ljudima".

Kako je živjeti u Bosni i Hercegovini?

"Meni odlično. Od prvog dana osjećam se jako fino i ugodno. Vidim veliko poštovanje ljudi gdje god se pojavim".

Do kada planirate biti ovdje?

"Kratkoročni plan sam vam rekao. Dugoročni ne znam. Ugovor imam na još dvije godine. Fokus mi je na ovome što slijedi. Nisam razmišljao o daljoj budućnosti", zaključio je Petev u razgovoru za agenciju "Anadolija".

