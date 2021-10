"Sjajna stvar za region ako Srbija i BiH odu u Katar!" Bivši as Željezničara hvali "orlove" i "zmajeve"!

"Piksijev tim igra lijep i atraktivan fudbal, postiže puno golova, djeluje homogeno i sve to uliva nadu da je Srbija na pravom putu... Mislim da je Bosna i Hercegovina u duelu sa aktuelnim svjetskim šampionom, reprezentacijom Francuske, pokazala svoju pravu vrijednost."

Izvor: MN PRESS

Reprezentacije Srbije i Bosne i Hercegovine slavile su veoma važne pobjede na gostujućim terenima u oktobarskom terminu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Puleni Dragana Stojkovića vratili su se iz Luksemburga sa tri boda zahvaljujući pogotku mladog Dušana Vlahovića, dok su izabranici Ivajla Peteva osvojili čitav plijen u Kazahstanu, uz fenomenalnu partiju dvostrukog strijelca Smaila Prevljaka.

U razgovoru za agenciju Anadolija, bivši as Željezničara Milan Pavlović kaže da bi volio i jedne i druge da vidi na završnom turniru u Kataru 2022. godine.

"Srbija je u Luksemburgu odigrala profesionalno i na rezultat. Slažem se sa selektorom Stojkovićem koji je poslije utakmice rekao da je strpljenje bilo presudan faktor da se slomi otpor nezgodnog protivnika. Vidjeli ste i sami koliko je Luksemburg opasan kada mu se dozvoli prostor, da su dali gol bilo bi jako teško stići do izjednačenja, a kamoli do pobjede. Veoma su tvrdi, odgovorni, disciplinovani, fizički jaki, nisu uopšte naivna ekipa. Morate da budete maksimalno fokusirani da biste protiv takvog rivala osvojili sva tri boda. Čestitam Srbiji na pobjedi, to je još jedan veliki korak ka Svjetskom prvenstvu", rekao je Pavlović.

"Orlovi" su preskočili Portugal i zauzeli prvo mjesto na tabeli A grupe, ali sa utakmicom više od tima Kristijana Ronalda.

"Vjerujem čvrsto u pozitivan ishod kvalifikacija. Mislim da je i narod osjetio energiju koju Piksi Stojković širi zajedno sa svojim igračima i da će navijači u velikom broju doći da podrže nacionalni tim protiv Azerbejdžana u utorak uveče. Pobjeda u toj utakmici bila bi sjajan zamajac za meč odluke protiv Portugala. Uopšte ne sumnjam da ćemo u novembru otići u Lisabon bez straha i spremni da u duelu sa jednom od najjačih reprezentacija na svijetu idemo na pobjedu. Jednostavno, mora da nam se vrati zbog svih onih šansi koje nismo iskoristili protiv Republike Irske i Luksemburga. Piksijev tim igra lijep i atraktivan fudbal, postiže puno golova, djeluje homogeno i sve to uliva nadu da je Srbija na pravom putu", smatra Pavlović.

Izvor: MN PRESS

Veoma tešku utakmicu u Luksemburgu riješio je mladi napadač Fiorentine Dušan Vlahović koji je u 68. minutu vješto iskoristio sjajnu asistenciju štopera Miloša Veljkovića.

"Vlahović izrasta u ozbiljnog napadača i ne čudi me što se oko njega otimaju Juventus i klubovi iz Premijer lige. On se još uvijek razvija, popravlja neke detalje u svojoj igri i ima mnogo prostora za napredak. Mislim da je prevazišao Fiorentinu i da će u nekoj jačoj ekipi njegovi kvaliteti još više doći do izražaja. Znate kako, bolji vas vuku da budete još bolji, a u sredini koju ste prevazišli možete samo da stagnirate. Upravo je reakcijom kod pobjedonosnog gola pokazao da se radi o špicu vrhunske klase. Sjajno se ubacio, izbjegao ofsajd i autoritativno zatresao mrežu Luksemburga. Šteta što mu je onaj drugi gol poništen, ali je po svemu prikazanom bio apsolutni junak utakmice", istakao je Pavlović.

Bosna i Hercegovina je u Kazahstanu konačno zaigrala na nivou svog potencijala i bez problema stigla do prve pobjede u ovom ciklusu kvalifikacija.

"Kvalitet reprezentacije Bosne i Hercegovine nikada nije bio sporan. Imaju plejadu talentovanih momaka i Edina Džeka kao lidera i vođu ekipe. Uvijek se pojavi neko novo ime, kao što je u Kazahstanu Smail Prevljak izbio u prvi plan i zaslužio epitet igrača utakmice. Ta pobjeda im puno znači na psihološkom planu, sada su ponovo u igri za drugo mjesto i plasman u baraž. Mislim da je Bosna i Hercegovina u duelu sa aktuelnim svjetskim šampionom, reprezentacijom Francuske, pokazala svoju pravu vrijednost. Kada ste egal sa tako snažnim protivnikom, jasno je da zaslužujete mjesto na velikom takmičenju. Bila bi velika stvar za cijeli region da Srbija, BiH i Hrvatska odu zajedno u Katar 2022. godine", mišljenja je Pavlović.

Izvor: MN PRESS

Kao bivši as Željezničara, Pavlović nije propustio priliku da svom voljenom klubu čestita Zlatni jubilej.

"Vidio sam da je Željo na spektakularan način obilježio 100 godina postojanja. Bio sam u Atini u tom trenutku, liječio sam se od korone i nisam mogao lično da prisustvujem, ali sam poslao mejl sa čestitkom i zahvalio se klubu na svemu što su učinili za mene na početku karijere. Nije floskula kada kažeš 'za druge se navija, Željo se voli'. Ja zaista osjećam tako i ponosan sam na tih šest godina u dresu plavih. Nije to malo, preko 140 utakmica, mnogo golova i asistencija… Sarajevo i Grbavica su mi zauvijek ostali u srcu. Svi ti asovi uz koje sam stasavao kao igrač, Meša, Škoro, Šaban, Komšić, Baljić, Bahtić, Nikić… To ne može riječima da se opiše. Puna Grbavica, 20.000 ljudi, igrali smo najljepši fudbal u Jugoslaviji. Mnogo mi je drago kada danas uđem na sajt i vidim da Željo ima 8.000 vlasnika pretplatnih karata. To je dokaz da grad Sarajevo voli Željezničar i ja im želim da što prije dođu u situaciju da se ponovo bore za titulu šampiona svoje zemlje", rekao je Milan Pavlović, kapiten zlatne generacije jugoslovenskog fudbala koja je u Čileu 1987. godine osvojila titulu omladinskog prvaka svijeta.