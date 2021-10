Matić ponovo odbio da stavi obilježje na dres! Nemanja pokazao koliko voli Srbiju, rekao je Britancima ne!

Nemanja Matić je još jednom odbio da nosi cvijet maka na svom dresu tokom utakmice Mančester junajteda.

Izvor: Profimedia

Na mečevima u engleskom fudbalu, kako u Premijer ligi, tako i u nižim ligama se ovog vikenda obilježava "Nedjelja sjećanja".

Tim povodom fudbaleri na svojim dresovima nose cvijet maka u znak sjećanja na žrtve Prvog svetskog rata.

Na taj način se odaje počast britanskim vojnicima koji su stradali u ratovima, ali u isto vrijeme i pripadnicima NATO snaga koji su bili dio akcija na Kosovu i Metohiji, Bosni i Hercegovini... Jedan od igrača koji je to ponovo odbio je bio Nemanja Matić.

Srpski fudbaler je ponovo jasno stavio do znanja Britancima da to neće nositi. On je u jednoj izjavi od prije tri godine objasnio zbog čega neće nositi cvijet maka.

"Razumijem ljude koji to rade i poštujem svakoga. Imam razumijevanje i simpatiju za sve one koji su izgubili voljene osobe u ratovima i raznim komfliktima. Međutim, za mene je to podsjećanje na napad koji sam osjetio kao dječak. Kao uplašeni klinac od 12 godina koji je živio u Vrelu tada. Moja država je uništena tokom bombardovanja 1999. godine. Ranije sam nosio taj simbol, ali sada osjećam da to nije primjereno", rekao je tada Matić.

Ovako je to izgledalo na jednom od mečeva iz prethodnih sezona kada je takođe odbio da nosi cvijet maka.

Izvor: Profimedia

Inače, Nemanja je u pobjedi Junajteda protiv Totenhema ušao u igru u 76. minutu umjesto Bruna Fernandeša i bio je asistent za treći gol koji je dao Markus Rašford. Bitna tri boda za "crvene đavole" poslije svih priča o otkazu za trenera Ole Gunara Solskjera.

REZULTATI:

Lester - Arsenal 0:2

Barnli - Brentford 3:1

Liverpul - Brajton 2:2

Mančester siti - Kristal Palas 0:2

Njukasl - Čelsi 0:3

Votford - Sautempton 0:1

Totenhem - Mančester junajted 0:3

Standings provided by SofaScore LiveScore

(MONDO)