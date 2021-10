"Na terenu postojala jedna ekipa!" Trener Borca nakon pobjede nad Posušjem: Možemo samo naprijed, nazad ne bi trebalo!

Ekipa Borca je u 15. kolu m:tel Premijer lige BiH golovima u drugoj polovini drugog poluvremena došla do pobjede nad Posušacima (3:0).

Izvor: MONDO

Fudbaleri Borca prekinuli su niz poraza u m:tel Premijer ligi BiH savladavši sastav Posušja na Gradskom stadionu u Banjaluci rezultatom 3:0.

Mučili su se crveno-plavi sa ekipom koja ih je savladala u avgustu na Mokrom docu (1:0), da bi u posljednjih 20-25 minuta postigli tri gola i upisali ubjedljiv trijumf.

"Bilo je bitno da osvojimo tri boda, nije bio bitan način. Mislim da smo kontrolisali čitavi utakmicu, u prvom poluvremenu smo bili superiorni, imali smo desetak prilaza ka golu Posušja. Nismo uspjeli da postignemo gol, a kad to ne uradiš, onda dođe do nervoze. Međutim, uspjeli smo u jednoj mjeri da ostanemo smireni, postigli smo golove koji su došli malo kasno, ali mislim da je danas postojala jedna ekipa na terenu. Posušje se branilo, došli su sa tim ciljem, da pokušaju da dođu do boda što bi za njih bio pozitivan rezultat. Mislim da je naša pobjeda sasvim zaslužena, i igrački i rezultatski", rekao je trener Borca Nemanja Miljanović na konferenciji za novinare.

Na terenu se nije našao najiskusniji defanzivac Marko Jovanović, koji je cijelu utakmicu proveo na klupi za rezervne igrače.

"To je više taktička zamisao jer ima problema sa primicačem. Odradio je posljednja dva treninga, a vjerovali smo da ćemo lakše da odradimo ovu utakmicu nego onu protiv Zrinjskog. Potreban nam je za taj meč."

Borac je vezao dva trijumfa – prvo je u osmini finala Kupa BiH savladao Leotar rezultatom 1:2, a danas je, rekli smo, prekinuo niz premijerligaških remija.

"Možemo samo naprijed, nazad ne bi trebalo. Znače nam ovi bodovi mnogo jer tri boda su tri boda. Posljednje četiri utakmice prije ove odigrali smo neriješeno, 1:1, gdje smo bili bliže pobjedi, osim u drugom poluvremenu druge utakmice sa Tuzla sitijem, ali nadamo se da će se to negdje 'poravnati' tokom prvenstva", zaključio je Miljanović.

Njegov kolega na klupi Posušja Stipe Balajić može da bude zadovoljan samo prvim poluvremenom, što je i sam priznao tokom obraćanja banjalučkim novinarima.

"Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, da smo dobro odigrali to prvo poluvrijeme, onako kako smo se i dogovorili. Činili smo Borac nervoznim, imali su dosta ubacivanja u naših 16 metara gdje smo dobro odreagovali, osim u možda 1-2 situacije gdje nismo bili na nivou. Na drugoj strani smo preko Lučića imali nekoliko proboja po lijevoj strani, gdje je falio taj završni pas, tačan, da bismo poveli. Nismo uspjeli, a za drugo poluvrijeme smo se dogovorili da nastavimo u istom ritmu, da probamo da se pomaknemo još desetak metara gore. Na kraju je Borac postigao gol, morali smo još da se 'otvaramo', neke promjene smo morali da izvršimo prinudno. Jednostavno smo morali mijenjati, nisu bili povrijeđeni već nisu smjeli krivo pogledati određene osobe na igralištu kako ne bi dobili crveni karton. Otvarali smo se dalje, primili taj drugi pogodak i tad je utakmica bila završena. Borac je izanalizirao situaciju koja mu se ukazala i zasluženo stigao do tri boda", istakao je Balajić.