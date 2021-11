Miljanović o debaklu Borca i odustvu Vranješa: To nije razlog zašto smo ovako odigrali!

"Stojan će sigurno faliti u budućnosti, on je naš najbolji strijelac, ali mislim da to nije razlog što smo mi ovako odigrali", rekao je trener Borca poslije novog ubjedljivog poraza od Zrinjskog.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Dva puta ove sezone nadigrao je Zrinjski ekipu banjalučkog Borca i u dva međusobna duela zabio joj devet golova.

Nakon "petarde“ u Banjaluci u avgustu, ove subote u Mostaru bilo je 4:1 za "plemiće" koji su od početka do kraja kontrolisali meč i tek dozvolili protivniku da postigne počasni pogodak u finišu utakmice.

Trener Borca Nemanja Miljanović poslije utakmice nije djelovao pretjerano nezadovoljan.

"Mislim da smo krenuli dosta dobro, stvorili smo dve prilike. Nakon toga smo se ugasili na neki način. Zrinjski je iskoristio svaki napad na naš gol, a jedanaesterac je prelomio utakmicu. Drugo poluvrijeme smo odigrali OK, ali je utakmica bila već izgubljena. Igrači su odigrali korektno, vratili se u utakmicu, imali dve-tri jako dobre prilike. Možemo biti zadovoljni drugim poluvremenom i uzdignute glave mogli smo da napustimo teren. Okrećemo se sljedećim mečevima i treba da nadoknadimo ovo danas", rekao je Miljanović.

On se osvrnuo i na odsustvo kapitena Stojana Vranješa, koji nije doputovao u Mostar, jer se očekuje njegov transfer nakon ponude iz Azije.

"Što se toga tiče kada nisu tu on i ostali, imamo dovoljno igrača u rosteru. Stojan će sigurno faliti u budućnosti, on je naš najbolji strijelac, ali mislim da to nije razlog što smo mi ovako odigrali", rekao je trener Borca.

"Ne znam zašto smo se ugasili, moramo da analiziramo utakmicu i vidimo koje smo greške napravili. Mirne glave ćemo gledati gdje smo i zašto smo zatajili".

Borac nakon ovog poraza zaostaje 16 bodova za Zrinjskim i odbrana šampionske titule je praktično nemoguća misija.

"Sve je moguće, ništa nije nemoguće, ali Zrinjski djeluje moćno i teško koja ekipa može da stigne prednost Zrinjskog. Tuzla siti je možda jedina ekipa koja može da ih sustigne", ocijenio je Miljanović.