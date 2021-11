Pa šta ako pušim cigare, pluća su mi super: Selektor ga izbacio, poznati fudbaler opet odgovorio - pušenje me opušta!

Odavno je bio u centru pažnje kada je prestao da krije da uporedo sa profesionalnom karijerom voli i da "zapali koju".

I dok se Belgija sprema da u posljednja dva meča kvalifikacija u potpunosti ovjeri plasman na Svjetsko prvenstvo u Katar, u selekciji Roberta Martineza i dalje nema Rađe Najngolana.

Vezista koji od nedavno nastupa za belgijski Antverpen sada je javno napao selektora Martineza zbog njegovog nepozivanja u tim.

Naime, slučaj Martineza i Najngolana je prethodnih godina bio prilično poznat, pošto je selektor Belgije riješio da ga ne poziva u tim zbog njegovog stila života - odnosno pušenja cigareta.

Nakon što ga Martinez 2018. nije pozvao za Mundijal u Rusiji, Najngolan se povukao iz nacionalnog tima poslije samo 30 nastupa za Belgiju. Sada je ponovo "udario" na Martineza koji nema veliki izbor igrača na njegovoj poziciji na sredini terena.

"Ako ima mali broj pozvanih igrača, to je njegova krivica, a ne krivica mog stila života", počeo je Najngolan za "VRT".

"Imao sam dobro Evropsko prvenstvo 2016. sa selektorom Vilmotsom, a onda je došao Martinez i sklonio me iz tima."

Veliki problem u svemu bilo je što je Najngolan pušač.

"Drugi treneri su me prihvatali takvog kakav jesam, dozvoljavajući mi da pušim cigare na balkonu. Šta je problem? Pluća su mi odlična, ne mislim da ima nešto loše u tome da popušim nekoliko cigareta. Relaksira me, radio sam to da bih smanjio stres", objasnio je Najgolan.

Ipak, Martinez je ostao dosljedan i više nije pozivao Belgijanca, koji kaže da sada ne bi ni želio da igra kod tog selektora.

"Kad bi me pozvao u tim? Tako nešto se neće desiti, ali i da se desi, odbio bih poziv", rekao je Rađa Najngolan.

