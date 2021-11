Svi Zvezdini rokovi su istekli - Italijani nisu dobili ni evro: Prijetili suspenzijom, sad spuštaju loptu - neće tenzije

Italijanski fudbaler skoro godinu dana nosi dres crveno-bijelih.

Izvor: PROMO/Facebook/FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Trebalo je da Filipo Falko bude jedno od najvećih pojačanja Crvene zvezde u ovom vijeku, ali za sada ofanzivac nije ni blizu tog epiteta. "Mesi iz Salenta", kako mu glasi nadimak u rodnoj zemlji, kao da se još privikava na Beograd i srpski fudbal, pa iz startne postave Zvezde nije uspio da istisne igrače koji su duže u klubu.

Na sve to, postoji problem i sa njegovim ugovorom. Crvena zvezda se obavezala da isplati Lećeu tri rate i plati ukupno milion evra za krilnog napadača, ali do danas to nije uradila. Zapravo, italijanski drugoligaš tvrdi da nije dobio ni evro!

Kao i prije nekoliko mjeseci, čelnici Lećea su podigli glas i objasnili da se sa isplatom novca za Filipa Falka debelo kasni!

"Do sada nismo dobili nikakvu uplatu, ali strpljivo čekamo. Izostala zarada nam pravi probleme, ali ne želimo da stvaramo tenzije u odnosima sa Crvenom zvezdom", naveo je Saverio Stiki Damijani.

Isti čovek se već jednom oglašavao o transferu Filipa Falka, kad je crveno-bijelima prijetio izbacivanjem iz Evrope. Tada je objasnio da Zvezda treba italijanskom timu da plati sve zaostale rate, kao i kamate zbog kašnjenja, na šta je iz Beograda stigao odgovor.

Operativni direktor Marko Petrović objasnio je da srpski šampion neće platiti zaostale rate i kamatu jer se ne slažu sa procjenom Lećea o visini duga u tom trenutku.

Podsjećamo, italijanski fudbaler Filipo Falko stigao je krajem januara 2021. godine u Crvenu zvezdu, ali do sada nije uspio da se ustali u startnoj postavi. Do sada je odigrao 26 mečeva u crveno-bijelom dresu, uz šest golova i dvije asistencije.