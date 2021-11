Da tješimo i Mesija kao Ronalda? Bilo bi lijepo! Važna poruka Dušana Tadića sa aerodroma - ovo mora da bude normalno!

Najbolji asistent kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo bio je jedna od zvijezda dočeka na aerodromu.

Dušan Tadić dočekan je ovacijama na aerodromu u Beogradu, tokom sjajnog dočeka heroja iz Portugala.

Reprezentacija Srbije plasirala se na Svjetsko prvenstvo golom Aleksandra Mitrovića u 89. minutu, ali ni tog, ni mnogih drugih pogodaka ne bi bilo da nije bilo najboljeg asistencija kvalifikacija - sjajnog momka iz Bačke Topole.

"Asistencije su moj zaštitni znak, drago mi je zbog toga, to je i način na koji ekipa igra, mislim da je to najbitnije, kada ekipa igra dobro, onda je i svakom pojedincu lako da dođe do izražaja", rekao je Tadić u razgovoru s novinarima na aerodromu.

Na pitanje koga bi volio da Srbija izvuče na žrijebu za Mundijal, "mozak" igre srpske reprezentacije ne bira ime protivnika. Doduše, volio bi da bude što jači tim.

"Daleko je žrijeb, bilo bi lijepo da to budu Argentina ili Brazil. Što je veći protivnik, to je bolje", rekao je on.

Nemanja Radonjić i ostali srpski igrači tješili su Kristijana Ronalda poslije neuspjeha u nedjelju. Da li bi voljeli da isti prizor prirede i sa Leom Mesijem, poslije pobjede protiv Argentine?

"Bilo bi lijepo", nasmijao se Tadić.

Reprezentacija se plasirala na drugi Mundijal zaredom, a Tadić je rekao da to mora da postane normalnost za srpsku selekciju.

"I u tom ciklusu smo bili fenomenalni kao grupa, kolektiv. Sada isto, možda igramo ofanzivnije, ali nema veze - i jedno i drugo je pohvalno, najbitnije je da idemo na velika takmičenja. Drugo svjetsko prvenstvo zaredom, to mora da postane normalno za Srbiju."